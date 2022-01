FS-3 Kawasaki: linea verde per vincere nel British Superbike 2022

Il team FS-3 Racing Kawasaki per il British Superbike 2022 punta sulla continuità: Lee Jackson ha vinto la Riders Cup, Rory Skinner il Campione di domani.

Per FS-3 Racing Kawasaki puntare sui giovani talenti nel British Superbike non è una scelta forzata. Bensì si tratta di una filosofia con visione di prospettiva che, superando diverse criticità, dovrebbe sortire gli effetti sperati in ottica 2022. Squadra di riferimento Kawasaki Motors UK nel BSB, la compagine di Nigel Snook darà nuovamente l’assalto alle posizioni di vertice con la rinnovata line-up di piloti formata da Lee Jackson e Rory Skinner. Tanto talento e manetta da parte di entrambi, assecondati da una Ninja ZX-10RR ulteriormente sviluppata nel corso dell’inverno.

CRESCITA DELLA SQUADRA

Guadagnati i galloni di team di riferimento Kawasaki nel BSB a partire dal 2020, FS-3 Racing ha subito una metamorfosi. Per rispondere a pieno merito e titolo a questa investitura, negli ultimi 12 mesi è stato allestito un nuovo workshop, assumendo personale per questi ambiziosi programmi. Se finora spesso FS-3 si è ritrovata a fare tutto “in casa”, per il 2022 è previsto un supporto diretto dalla casa madre, interessata a riappropriarsi di un titolo che manca dal 2018 a questa parte.

GIOVANI LEONI

Dopo aver portato alla vittoria Danny Buchan, FS-3 Racing punta adesso a concretizzare con la stessa coppia che si è sobbarcata nel 2021 il lavoro di sviluppo della nuova Ninja ZX-10RR. Da una parte Lee Jackson, scommessa vinta di Nigel Snook, considerando che difenderà per il quinto anno di fila i colori FS-3 tra Superstock 1000 e, dal 2020, Superbike. Jackson ha concluso la passata stagione in ascesa, sfiorando l’accesso allo Showdown con annessa vittoria finale della Riders’ Cup riservata ai piloti non ammessi ai play-off finali. Rotto il ghiaccio con il podio (già ottenuto a Cadwell Park 2017, all’epoca con Smiths BMW), Lee ha tutte le credenziali per portare in alto la Verdona.

OCCHIO A SKINNER

In squadra c’è poi Rory Skinner, ritenuto la “Next Big Thing” del motociclismo d’oltremanica. Già Campione British Talent Cup e mattatore del British Supersport 2020, pronti-via all’esordio con una 1000 è salito sul podio in casa a Knockhill, teatro del secondo appuntamento stagionale. Pagato il dazio dell’inesperienza il primo anno di Superbike, Rory sarà chiamato nel 2022 ad affermarsi nell’élite della serie, motivando le recenti offerte pervenute per correre in Moto2 e, occasionalmente, da sostituto nel Mondiale Superbike. Forte di un biennale (2021-2022) siglato direttamente con Kawasaki UK, il BSB resta per Skinner il suo unico focus…