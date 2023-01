MotoGP, Zarco inizia in salita: perde un tassello del suo entourage

Johann Zarco ha chiuso l’ultima stagione in MotoGP con quattro podi e l’8° posto in classifica finale. Il 32enne francese del team Pramac Racing ha rivestito un ruolo centrale nei piani Ducati, portando avanti alcune soluzioni tecniche di casa Ducati, come l’abbassatore anteriore in movimento bandito da quest’anno. La sua esperienza si rivela utile per le novità che arrivano da Borgo Panigale. In alcune occasioni si è rivelato il più veloce in sella alla Desmosedici GP, i suoi dati hanno permesso di comprendere meglio alcuni dettagli ai suoi colleghi di marca. Ma va ancora alla ricerca della sua prima vittoria in classe regina.

Zarco cerca la prima vittoria MotoGP

Il nuovo anno 2023 si apre con una notizia quasi inattesa per l’entourage di Johann Zarco. Jean Michel Bayle, che aveva ripreso a seguirlo nei mesi scorsi, ha annunciato la fine della collaborazione. Una separazione le cui conseguenze saranno valutate al termine della pausa invernale. La prossima stagione MotoGP si preannuncia cruciale per il 32enne di Cannes che deve iniziare a concretizzare risultati per restare in sella alla Ducati. Arrivato in Top Class dopo la aver vinto due titoli Moto2, non è mai stato costante nei risultati e fino a qualche anno fa forse non ha avuto la moto giusta per eccellere. Adesso il livello raggiunto da questa Desmosedici non concede più alibi. Sulla Rossa hanno vinto Bagnaia, Miller, Bastianini, Martin, Bezzecchi è andato molto vicino al debutto.

Il 2023 inizia in salita

Quanto influisce la rottura con Jean Michel Bayle è ancora presto per dirlo. “E’ con delusione e con la sensazione di una sfida incompiuta che si conclude questa avventura con Johann Zarco“, si legge sul suo profilo social. “Avevo analizzato tante cose su cui lavorare durante la stagione 2022 e contavo molto su questo inverno per migliorarle. Per vari motivi, è stato impossibile impostare il mio programma e la mia strategia di allenamento per questa nuova stagione 2023. Sapevo che cambiare le abitudini non è facile… A presto per nuove sfide e nuove avventure“. Per adesso nessun commento da parte del pilota Pramac che prosegue ad allenarsi soprattutto in bici e con la sua Ducati stradale in pista. Ad oggi è l’unico pilota della MotoGP a non avere un manager e a curare in autonomia la sua immagine e ogni trattativa con team e sponsor.

Foto: MotoGP.com