MotoGP virtuale, in programma un secondo round ad aprile

La MotoGP virtuale raddoppia. Con il Mondiale reale fermo, Dorna programma una seconda gara per aprile. Aumenta il numero di partecipanti.

Con il Mondiale MotoGP fermo per l’emergenza coronavirus, scatta la ‘versione virtuale’. Nel prossimo fine settimana avremo il primo appuntamento, ma Dorna ha in programma anche un secondo round. Quest’ultimo avrà luogo il 12 aprile: circuito, orari ed altro verranno annunciati in seguito, ma il numero di piloti partecipanti sicuramente aumenterà. Si parla di ‘volti nuovi da Ducati Team e Red Bull KTM Factory’.

Questo weekend intanto, come detto, avrà luogo la prima Virtual Race. Dieci piloti al via: i fratelli Márquez (Repsol Honda Team), Viñales (Monster Energy Yamaha), Rins e Mir (Team Suzuki). Bagnaia (Pramac Racing), Quartararo (Petronas Yamaha), Aleix Espargaró (Aprilia Racing), Oliveira e Lecuona (Red Bull KTM Tech3). La gara durerà sei giri ed avrà come scenario il tracciato del Mugello.

L’evento, in programma domenica 29 marzo, scatterà alle 15:00 (GMT+2) e sarà visibile su motogp.com e Sky Sport. Il trailer della prima Virtual Race