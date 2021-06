MotoGP, Vinales tra vittoria e addio: la preview di Silvano Galbusera

Maverick Vinales favorito per la vittoria nella classe MotoGP ad Assen, ma c'è aria di divorzio con Yamaha. Silvano Galbusera analizza il pre-gara.

Maverick Vinales padrone assoluto del giro secco sul circuito di Assen in questo round MotoGP. Solo nelle FP4 è stato scavalcato dal compagno di box Fabio Quartararo, lasciando prevedere un duello intestino per la gara di oggi. In casa Yamaha c’è una certa tensione dopo le voci di mercato trapelate nelle ultime ore, secondo cui il pilota di Roses starebbe per rescindere il contratto con Iwata a fine anno.

Forse la gara di Assen sarà la svolta, ma nel paddock danno quasi per certo il passaggio in Aprilia dalla stagione MotoGP 2022. Al bando le voci di corridoio, Maverick Vinales ha piazzato il miglior crono anche nel warm-up, in attesa di pianificare la miglior strategia gomme. Delle quattro mescole messe a disposizione da Michelin per questo week-end almeno tre soluzioni risultano valide. “Dobbiamo guardare un po’ i dati, la soft all’anteriore può essere una scelta – anticipa il capotecnico Silvano Galbusera -. Ci aspettiamo che scalderà un po’ di più, 7 o 8° gradi, ma dobbiamo fare un piccolo meeting con Maverick quale gomma usare“.

Una questione di grip

Guai a non sfruttare l’occasione di Assen, tradizionalmente favorevole alle YZR-M1 con i suoi lunghi curvoni che esaltano l’agilità in curva e nei cambi di direzione. “Yamaha ad Assen ha sempre fatto bene. Il grip del nuovo asfalto aiuta molto Maverick e secondo lui quando c’è grip riesce a guidare come vuole. Quando il grip scende si fa molta più fatica“, sottolinea l’ex capotecnico di Valentino Rossi. Fondamentale la partenza e la prima curva per provare a dettare il suo ritmo. “Le ultime prove di partenza che ha fatto sono buone. Con il nuovo sistema holeshot all’anteriore che abbiamo introdotto parte bene. Ci sono piste dove è un po’ più importante e piste dove lo è meno. Qui secondo me se dovesse partire bene potrebbe fare un buon risultato“.

Bisognerà fare i conti con l’usura delle gomme nel finale di gara. Il nuovo asfalto di Assen sarà un jolly decisivo per Maverick Vinales che rincorre il secondo trionfo in questa stagione MotoGP. “Spero che l’aderenza arrivi fino alla fine, ma sicuramente ci sarà un drop delle gomme. Adesso è da capire se da metà gara o un po’ più avanti. Sarà così per tutti – conclude Silvano Galbusera -, ma spero che soffra un po’ meno rispetto alle altre gare“.