Un errore iniziale, ma Raúl Fernández risale e trionfa ad Assen. Altra doppietta KTM Ajo con Remy Gardner 2°, ritorno sul podio per Augusto Fernández 3°.

Un errore iniziale, la rimonta, il terzo trionfo stagionale. Raúl Fernández magistrale al TT Circuit Assen, che bel modo per chiudere una prima parte di stagione davvero incredibile per il rookie. Centro anche di varie voci sul possibile approdo in MotoGP… Seconda piazza finale per il leader Moto2 Remy Gardner, che riesce infine ad avere ragione del duo Marc VDS. Completa il podio Augusto Fernández, un gran ritorno dopo un digiuno che durava da Misano 2019. Miglior italiano Marco Bezzecchi 5°, notevole anche il 6° posto di Ai Ogura, che continua a mostrare un’ottima progressione nella categoria.

Sanzioni e cadute

La prima notizia è l’assenza di Hector Garzó, risultato infine positivo al Covid-19 e quindi fuori dalla corsa. Prima del via non mancano due Long Lap Penalties comminate a Dixon e Roberts per gli incidenti in Germania. In gara registriamo subito due ritiri, ovvero quelli di Dalla Porta (dopo un contatto con Navarro) che Arbolino (al Centro Medico per controlli). Segue una doppia Long Lap Penalty per Bendsneyder per partenza anticipata, giornata da dimenticare per Italtrans che perde anche Roberts. Long Lap Penalties anche per Corsi e Ramírez (tagli di chicane), Dixon (altro taglio), Gonzalez (track limits), mentre cadono anche Di Giannantonio e Canet.

La gara

Ottimo lo scatto del duo KTM Ajo, ma fa ancora meglio Canet che passa momentaneamente in testa, subito KO invece sia Che errore poco dopo per Raúl Fernández, protagonista di un lungo che gli fa perdere parecchie posizioni e lo costringe alla rimonta. In testa in breve tempo prende il controllo Gardner, con Lowes reduce da gare difficili e determinato a dargli filo da torcere. Non manca pure un contatto tra i due… Ma c’è anche Augusto Fernández, decisamente non è un assolo del pilota australiano stavolta. A 12 giri dalla fine sono rimasti il duo Marc VDS e la coppia KTM Ajo in testa, in aperta contesa per il podio finché il poleman e rookie non mette il turbo. Nulla da fare per i tre colleghi, Raúl Fernández prende il volo e mette a referto il terzo trionfo nella sua stagione da esordiente. Nuova doppietta per il team di Aki Ajo con il secondo posto del leader iridato Remy Gardner, ritorno sul podio per Augusto Fernández dopo un lungo periodo complesso.

La classifica

Foto: Red Bull KTM Ajo