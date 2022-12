MotoGP, Vinales pronto al decollo: “Aprilia sta costruendo un top team”

Maverick Vinales ha ritrovato il sorriso dopo aver firmato il nuovo contratto con Aprilia a metà stagione 2021. Dopo otto stagioni nella classe MotoGP, nove vittorie e una lunga scia di podi, ‘Top Gun’ va alla ricerca della consacrazione e ci proverà con la RS-GP. Nell’ultimo campionato è salito per tre volte sul podio, chiuso 11° in classifica finale con 122 punti, ha iniziato a conoscere il prototipo di Noale con motore V4, ben diverso dalla Yamaha M1. Ora che la fase di adattamento è terminata bisogna pensare al successivo step: battere il compagno di squadra Aleix Espargarò e mirare al Mondiale.

Vinales e Aprilia questione di feeling

La sua prima intera stagione con Aprilia è positiva, ma Vinales è molto più ambizioso. Ha sfiorato il titolo MotoGP con Yamaha per due volte e adesso va alla ricerca della zampata vincente. Nel team di Massimo Rivola e Romano Albesiano ha trovato il giusto ambiente per lavorare nella massima serenità, ma bisogna trovare l’ultimo passaggio per spremere al massimo questa moto. “E’ una moto abbastanza aggressiva, quindi devi essere aggressivo affinché la moto vada al meglio. È stato un po’ un cambio di chip in termini di guida, ma non c’è niente in particolare che mi preoccupa“. Nella MotoGP contemporanea non basta essere veloci in termini di ritmo, ma è fondamentale impostare un buon crono sul giro secco. Le qualifiche sono diventate una sessione decisiva per il weekend. “E ancora di più il prossimo anno con la doppia gara“.

Obiettivo Mondiale MotoGP

Dopo la prima firma con Aprilia è arrivato anche il rinnovo di contratto, segno che nel team veneto c’è serenità e fiducia reciproca. “Sappiamo che verrà il nostro momento, che lo stiamo costruendo e che stiamo lavorando. Devi essere paziente“, prosegue Maverick Vinales in un’intervista a Motorbikemag.es. “Non sono uno di quelli che hanno molta pazienza, ma è qualcosa che ho dovuto imparare e che continuo a fare. So che verrà il nostro momento e verrà il momento in cui vinceremo le gare“.

Si tratta di sfruttare al massimo il potenziale della RS-GP, un processo che richiede pazienza. La moto di Noale ha sicuramente le carte per fare bene, ma per vincere serve uno sforzo comune da parte del pilota, del team ai box, degli uomini in azienda e dei manager ai piani alti. “È un progetto a lungo termine, che richiede lavoro, lavoro e lavoro. Ho preso una moto che non si adatta perfettamente al mio stile, quindi devo prendere fiducia poco a poco“.

Nella prossima stagione MotoGP Maverick Vinales avrà al suo fianco una vecchia e graditissima conoscenza, Manu Cazeaux, con cui ha già collaborato ai tempi in Suzuki. Albesiano e Rivola stanno lavorando per allestire un pacchetto vincente, si investe molto sull’aerodinamica e i test in galleria del vento, ci saranno due Aprilia in più sulla griglia di partenza. Ogni tassello inizia a piazzarsi al posto giusto. “Per il prossimo anno hanno costruito un top team, il massimo che si può fare nel paddock, per darmi le migliori armi possibili“.

Foto: MotoGP.com