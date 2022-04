MotoGP, Vinales avverte Aprilia: “Sul futuro deciderò con la testa”

Maverick Vinales e Aprilia devono accelerare la fase di adattamento in questa stagione MotoGP, non c’è tempo da perdere. Massimo Rivola e i vertici di Noale hanno massima fiducia nel pilota ex Yamaha, ma bisogna lavorare su assetti e bilanciamento dei pesi per consentirgli di trovare u tempi sul giro secco. Nel venerdì di prove libere non riesce a sfruttare il grip delle gomme nuove e dal mattino al pomeriggio non riesce a trovare il miglioramento previsto: da 0.433 secondi di ritardo del mattino a 0.688 del pomeriggio, nonostante un balzo in avanti di oltre un secondo.

Vinales e l’Aprilia RS-SP

I risultati di Aleix Espargarò mettono una certa pressione, è inevitabile per un campione abituato a gravitare nelle zone di vertice. Aprilia può essere campione del mondo, ma non con Maverick Vinales. “È ancora presto. Non so dalla parte di Aleix, ma noi, come squadra, dobbiamo essere più maturi, più uniti, per me è tutto molto nuovo. Devo adattarmi molto velocemente a tutto ed è difficile perché si consegue solo con i tempi in moto“. Bisogna fare leva anche sul fattore mentale, perché “non ho pazienza, ma sono obbligato a essere calmo. Mentalmente, sono più calmo quando sono davanti che dietro“, dice in un’intervista a ‘Marca’.

Il futuro in MotoGP

Vinales resta comunque un punto fermo nel progetto MotoGP di Aprilia, al contrario di Aleix Espargarò che continua a lamentare una mancanza di riconoscenza in base alla prima offerta della Casa veneta per il rinnovo contrattuale. Il pilota di Granollers ha spinto tanto per avere Vinales in squadra, ora sembra il primo a tentennare sulla firma. “Tutto dipende dalle offerte“, ha sottolineato Maverick. “Qui ha costruito un’ottima squadra. Io sono molto coraggioso e mi butto in qualsiasi cosa. Non saprei cosa consigliargli. Gli consiglierei di scommettere su di lui, di essere egoista perché con l’Aprilia va molto forte. Il mio consiglio sarebbe di non guardarsi intorno e scommettere fino in fondo su di lui“.

Anche l’alfiere di Roses deve decidere il suo futuro e il continuum con l’azienda di Noale non è così scontata. Dal mercato piloti potrebbero arrivare interessanti offerte per dirottarlo in altre direzioni. C’è però da ricordare che in Aprilia ha trovato l’ambiente ideale di lavoro che in quattro stagioni con Yamaha non è riuscito a costruire. “Deciderò con la mia testa perché ora ho più persone che dipendono da me, non sono solo io“.