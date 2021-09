MotoGP, verso il Gran Premio di San Marino: ultimo assalto ai biglietti

Il primo evento MotoGP 2021 a Misano è ormai alle porte, con anche il gran finale MotoE ed il CEV Moto3. Biglietti ancora disponibili, ecco quando.

Siamo entrati nella settimana di un appuntamento sempre molto atteso dal pubblico italiano. Certo sono ancora disponibili i biglietti per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ma per tutti i giorni dell’evento MotoGP. Domenica 19 settembre infatti è praticamente sold out, resta ancora la disponibilità per venerdì 17 e sabato 18. Ricordiamo che accanto al Motomondiale ci sarà anche il round conclusivo della MotoE e l’unica tappa sul suolo italiano del Mondialino Moto3.

Per la classe elettrica ricordiamo che il nostro Alessandro Zaccone arriva a questo appuntamento da leader in campionato, determinato ad assicurarsi il titolo. Due le gare in programma per deciderlo, con tanti rivali pronti ad insidiarlo… Gli spettatori al Misano World Circuit potrai poi godersi anche la gara unica del CEV Moto3, in programma nel pomeriggio di sabato. Decisamente un ricco programma per il primo dei due eventi mondiali su questa pista (il secondo sarà ad ottobre).

Rimangono sempre le regole ferree da rispettare per accedere alle tribune designate, visto il particolare momento che stiamo vivendo. Necessario chiaramente il green pass, con 750 stewards atti al controllo nel corso delle giornate. Ricordiamo anche la App MWC per facilitare il raggiungimento del parcheggio più vicino al posto prescelto. Per ulteriori informazioni: GP San Marino e Riviera Rimini Biglietti qui

Foto: motogp.com