MotoGP, Valentino Rossi-VR46: accordo con un grande tour operator

Il team MotoGP VR46 di Valentino Rossi ad un passo dalla firma con un grande tour operator con sede a Praga. Entro Misano-2 tutti gli annunci finali.

Sono giorni decisivi per le firme dei contratti tra il team VR46 di MotoGP e i futuri sponsor. Resta da chiarire se e che ruolo avrà Tanal all’interno del progetto. Fonti molto vicine al Principe Al Saud ribadiscono a gran voce l’interessamento per la squadra di Valentino Rossi ed entro la gara di Misano-2 ci saranno le notizie ufficiali che tutti si aspettano (compresi i mercati). In Arabia Saudita si dicono abbastanza indispettiti per certe false voci circolate sulla stampa italiana. Quindi da questo momento in poi parleranno solo a cose fatte.

Intanto VR46 si appresta ad un accordo con uno dei più grandi leader del tour operator con sede a Praga, in Repubblica Ceca, già presente da due anni in un top team della MotoGP. Si prevedono quattro grandi sponsor per Valentino Rossi, di conseguenza la prevalenza assoluta di Tanal-Aramco viene messa in discussione. Da sottolineare che il Dottore e il suo gruppo gestiranno ben quattro team dal 2022, di cui due in Moto2 e uno in Moto3 con Avintia.

Il nuovo team “made in Tavullia” sembra orientarsi verso tre o quattro sponsor importanti piuttosto che verso un solo main sponsor. Secondo le ultime voci il brand Withu, con sede a Milano, resterà con Razlan Razali, insieme a Green Power e Barracuda. Ma diversi sono i marchi che lasceranno la scuderia malese, che dalla prossima stagione MotoGP correrà con Andrea Dovizioso e Darryn Binder.

