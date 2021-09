Valentino Rossi padrone del Mondiale: 4 team, eredi e scelte finali

Valentino Rossi lascia la MotoGP a fine stagione, ma il suo marchio VR46 resterà un punto di riferimento. Le ultime decisioni... al momento opportuno!

Come da tradizione per Valentino Rossi il Ranch di Tavullia è stato teatro di un allenamento nello scorso week-end. Insieme ai ragazzi della VR46 Academy ha girato sull’ovale sterrato per preparare al meglio la trasferta di Austin. A distanza di quasi due anni il Dottore e la carovana della MotoGP volano Oltreoceano per un Gran Premio, a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto il Mondiale a restare in Europa per tutto il 2020. Ultime quattro gare per il Dottore prima del ritiro, ma l’impegno non vedrà nessun calo di tensione. “Non farò niente di folle, ma cercherò di fare del mio meglio per ottenere il miglior risultato possibile“, ha detto a Misano. D’altronde ci sono tanti progetti futuri sul tavolo, sia professionali che privati.

VR46 nelle tre classi del Mondiale

VR46 resta un progetto a 360 gradi, sia a livello di team MotoGP che di Academy. Valentino Rossi lascia il mondo delle corse come pilota, ma resterà un’istituzione all’interno del paddock, fuori e dentro le piste. Può vantare già tre piloti in classe regina: Bagnaia, Morbidelli e suo fratello Luca. I primi due vestono già livrea ufficiale, il fratello minore avrà una Ducati factory dal prossimo anno. In arrivo c’è anche Marco Bezzecchi, terzo in classifica Moto2, che potrebbe occupare una sella nel nuovo team Aramco VR46 o nella squadra di Razlan Razali. La sua partnership proseguirà sia con Ducati che con Yamaha.

La Casa di Iwata per la prima volta nel 2022 allestirà un proprio team Moto2 attraverso la collaborazione con Valentino Rossi. Ancora non è certo se Yamaha VR46 Master Camp Team adotterà un telaio “homemade” o si affiderà alla Kalex. La nuova struttura della VR46 ritornerà in Moto3, dopo un anno di assenza, in collaborazione con Avintia. Il futuro per i colori italiani sembra assicurato.

Futuro in auto e famiglia

Ancora da definire il suo futuro automobilistico post MotoGP. Non ne sapremo nulla prima di Valencia, è nello stile del pesarese confermare solo a cose fatte e all’ultimo momento. Da settimane si rincorrono voci anche sul nome della figlia che nascerà poco prima della prossima primavera e su un’eventuale matrimonio con Francesca Sofia Novello. “Se mi sposerò? Non mi interessa molto. Il casco è per la bambina. Se abbiamo un nome per lei? Non ancora. Decideremo alla fine, come mi piace fare le cose”.

