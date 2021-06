MotoGP, Valentino Rossi si ritira? Risponde la sua famiglia

Valentino Rossi non ha nessuna intenzione di lasciare la MotoGP a metà stagione. I commenti della mamma stefania e di papà Graziano.

Dalla Spagna era arrivata l’ipotesi del ritiro di Valentino Rossi entro l’estate. Una notizia apparsa subito priva di fondamento, perchè il campione di MotoGP in cuor’ suo medita di poter ancora rinnovare. Ammesso che dal Sachsenring e da Assen arrivino stimoli e soprattutto risultati. Dall’entourage non è arrivata nessuna conferma, dalla famiglia la smentita. “Lei che ormai lo lo conosce bene, pensa davvero che Valentino sia uno che lascia le sue cose a metà?“, dice mamma Stefania a ‘Il Resto del Carlino’.

La signora Palma sembra quasi un ingegnere di pista. Come non esserlo con un nove volte campione del mondo in casa? E snocciola i dati dell’ultimo test MotoGP di lunedì scorso al Montmelò. “Questi sono i giri che i piloti hanno percorso nel test sul circuito di Barcellona lunedì dopo il GP… Valentino Rossi giri 72“. E allora? “Secondo lei, le pare che un pilota che ha intenzione di mollare le gare nel giro di due settimane compie 72 giri di test per capire al meglio quali sono i problemi della sua moto?“.

Il vero problema è che sul giro secco la Yamaha M1 del Dottore non riesce ad esprimere il meglio. E in gara altrettanto. “Il fatto è che questa Yamaha è strana, va bene in prova e scoppia in gara – aggiunge la madre di Valentino Rossi -. Valentino continua a fare quello che ha sempre fatto. Le posso garantire che è giustamente arrabbiato ma non certo avvilito“.

L’inviato del quotidiano pesarese rintracci anche Graziano Rossi, il padre del Dottore. Ammette che suo figlio sta attraversando uno dei peggiori momenti della sua lungimirante carriera. Ma mai potrebbe pensare ad un addio anticipato. “Valentino è uomo di parola, ha detto che a metà stagione deciderà del suo futuro di pilota. Ma per quanto riguarda l’anno prossimo, non questo. Sinceramente non so altro. Comunque era abbastanza incazzato“.