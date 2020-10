MotoGP, Valentino Rossi positivo al Covid! Niente Aragón per lui

Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19. Salta quindi il primo evento ad Aragón, molto probabilmente anche il secondo la prossima settimana.

Valentino Rossi positivo al Coronavirus. Lo annuncia lo stesso pilota MotoGP attraverso i suoi canali social. Il Dottore quindi costretto a saltare l’evento ad Aragón, al via a partire da domani con le prime prove libere. Da vedere quando sarà in grado di tornare in azione, ma il campione di Tavullia molto probabilmente rimarrà fermo anche per il GP di Teruel della settimana successiva.

“Sfortunatamente questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene” ha scritto Valentino Rossi. “Le ossa mi facevano male ed avevo qualche linea di febbre, quindi ho subito chiamato il dottore. Ho fatto due volte il test: il test PCR rapido è risultato negativo, come quello di martedì. Ma il secondo, il cui risultato è arrivato alle 16:00, sfortunatamente è risultato positivo.”

Scatta quindi lo stop per il pilota Monster Yamaha. “Sono davvero dispiaciuto: salterò Aragón, ma penso di non poter partecipare nemmeno al round successivo… Sono triste ed arrabbiato, ho fatto di tutto per rispettare il protocollo. Anche se martedì ero negativo, mi sono isolato fin dal mio arrivo da Le Mans. Ora non posso fare molto, spero solo di sentirmi presto meglio.”