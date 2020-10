Moto2 UFFICIALE Joe Roberts passa a Italtrans nel 2021

Joe Roberts approda in Italtrans Racing per la stagione 2021. Ufficializzato l'accordo: erediterà la moto di Bastianini, suo compagno di box sarà Dalla Porta.

Questa mattina l’annuncio della fine del rapporto con American Racing Team. Ora è stato ufficializzato il passaggio di Joe Roberts in Italtrans Racing per la stagione Moto2 2021, accanto a Lorenzo Dalla Porta. Nuova esperienza quindi per il pilota statunitense, “il passo successivo per la sua carriera”, come l’ha definito Eitan Butbul. Erediterà la sella lasciata libera da Enea Bastianini, dall’anno prossimo in MotoGP con Esponsorama Racing.

Joe Roberts, classe 1997 di Malibù, è alla terza stagione completa nella classe intermedia del Motomondiale. Si è messo in evidenza però soprattutto quest’anno: tre pole position ed un podio in particolare. E chissà come sarebbe andata domenica scorsa a le Mans se non avesse avuto problemi alla moto, costretto quindi a partire dietro a tutti… Ma i passi avanti ci sono e sta realizzando il suo miglior campionato Moto2. L’anno prossimo lo attende una nuova sfida.