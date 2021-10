MotoGP, Valentino Rossi: “Mi manca molto Marco Simoncelli”

La MotoGP si prepara per Misano-2. Per Valentino Rossi sarà un week-end di celebrazioni anche nel ricordo di Marco Simoncelli.

La settimana di Misano-2 prende il via, sarà il terzultimo round MotoGP per Valentino Rossi. La festa è tutta per il 42enne di Tavullia, leggenda vivente delle due ruote, che raccoglie consensi a 360 gradi in tutto il paddock. Fortunato chi ha potuto condividere con il Dottore gare, sfide o anche una semplice chiacchierata per poter dire un giorno “Io c’ero”. Tra questi il pilota KTM Raul Fernandez che dal prossimo anno salirà in classe regina, ma non potrà contendersi le posizioni con il veterano. “Ho visto Rossi come un dio della moto, e fino ad oggi, quando lo incontro e mi saluta, non ci credo. Quello che ha fatto per questo sport non ha parole“.

Le parole del Dovi

Finale di carriera che verrà ricordato anche per aver condiviso il box con Andrea Dovizioso. Dopo anni di battaglie l’atmosfera è molto più rilassata, bisogna accontentarsi di competere nelle retrovie. In una stagione MotoGP in cui il team di Razlan Razali sta subendo una profonda metamorfosi c’è poco da collaborare. Il Dovi ha una Yamaha M1 con un vecchio pacchetto che abbandonerà a Valencia. Valentino Rossi sta per chiudere la carriera dopo 26 anni. “Essere compagno di squadra di Valentino è qualcosa di speciale, anche se solo per cinque gare”, ha ammesso il forlivese. “Non solo perché ha vinto tanti titoli mondiali. Ma come tutti sanno, è una personalità speciale. Non è solo un campione, ma anche carismatico“.

In ricordo del SIC

Il GP di Misano-2 ricade in un week-end davvero speciale. Sabato 23 ottobre si ricorderà Marco Simoncelli. Una macchia dolente nella vita professionale di Valentino Rossi, legato al SIC da una profonda amicizia. “Mi manca molto Marco, soprattutto come amico, perché ci siamo divertiti molto insieme. Con lui era sempre divertente… Abbiamo creato l’Academy in suo onore, perché è stato il primo pilota che abbiamo aiutato“. Nel suo ricordo proseguiranno tante giovani leve che coltivano il sogno di diventare campioni. “Non è niente di speciale e sarebbe meglio averlo qui con noi, ma è quello che possiamo fare“.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri