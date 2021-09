MotoGP, Valentino Rossi: il Fan Club non si ritira a fine stagione

Il Fan Club di Valentino Rossi seguirà il proprio beniamino anche nelle corse in auto. Nonostante l'addio alla MotoGP l'avventura del popolo giallo continua.

Valentino Rossi si ritira a fine stagione, ma non sarà la fine dell’avventura. Il Dottore proseguirà la carriera da pilota nelle corse automobilistiche e il Fan Club ufficiale lo seguirà anche nel cambio di categoria. A darne notizia è Flavio Fratesi, storico capo del club con sede a Tavullia. “Sono un po’ triste, ma è normale. Il ritiro dalle corse fa parte della vita di un pilota. Un giorno avrebbe dovuto smettere e ha deciso di farlo ora. L’avventura continua, perché il Fan Club di Rossi lo seguirà anche in macchina. È chiaro che non potrà brillare allo stesso livello delle moto, ma lo seguiremo nelle auto, qualunque esse siano“.

Neppure Flavio Fratesi si aspettava la decisione di Valentino Rossi annunciata in Austria dopo la pausa estiva. “Non sapevo cosa avrebbe detto, ma lo immaginavo, perché non si divertiva più – riporta Motosan -. Quello che mantiene è la sua passione per il motorsport, che è importante e che lo porterà ad avere una sua squadra in MotoGP e a fare gare automobilistiche“. L’assenza del Dottore peserà sull’intero paddock della MotoGP e sulla popolarità di questo sport, ma la presenza del team VR46 sarà la sua ombra costante.

Doppio appuntamento a Misano nel calendario MotoGP, doppia occasione per tributare gli onori ad un pilota leggendario. “Adesso bisogna avere quella lucidità per organizzare qualcosa di bello per dargli l’addio che si merita. Vedremo se sarà a Misano, dove sicuramente ci sarà qualcosa di spettacolare, oppure a Valencia, nella sua ultima gara. Essere un seguace di Valentino Rossi è una questione d’amore e, anche negli anni in cui ha ottenuto i peggiori risultati, il numero degli iscritti al Fan Club ha continuato a crescere. Stiamo andando verso i 12.000. Pagano una tassa di 40 euro, li vestiamo da cima a fondo di Valentino Rossi e con i soldi raccolti facciamo atti di solidarietà“.

