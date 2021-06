MotoGP, Valentino Rossi: finale di carriera in Ducati? “Dovremo valutare”

Valentino Rossi non chiude all'ipotesi di finire la sua carriera in MotoGP con la Ducati. Nei prossimi giorni l'annuncio tra Aramco VR46 e Borgo Panigale.

Ultime due gare prima della decisione per Valentino Rossi. Nella pausa estiva del campionato MotoGP sapremo finalmente la sua decisione per il 2022. 19° in classifica e un magro bottino di 15 punti non sono certo un buon biglietto da visita per sedersi al tavolo delle trattative con Yamaha e Petronas SRT. Ma i risultati del Sachsenring e di Assen potrebbero rivoltare ogni considerazione e presa di posizione.

Le temperature si preannunciano alte, la scelta delle gomme reciterà un ruolo primario. Il nome del favorito? Per Valentino Rossi resta Marc Marquez. “Qui ha sempre vinto ed è una delle sue piste preferite, dovrà solo capire come sta fisicamente. Altri favoriti? Quelli che in questo momento stanno andando forte, ovvero Quartararo, Oliveira, Bagnaia, Miller e anche Vinales“.

Il futuro del Dottore

Prossimo passo annunciare il futuro del suo nuovo team Aramco VR46 che ha quasi concluso la trattativa con Ducati. “Penso che qualcosa si saprà di sicuro dopo il GP di Germania, mancano solo pochi giorni. Nulla è ancora deciso, ma vorremmo continuare con uno dei nostri piloti dell’Academy. Bezzecchi è in cima alla lista, ma dobbiamo vedere come andranno le prossime gare e capire cosa faremo. La prima cosa è sapere che moto avremo, poi i piloti“. Meglio focalizzare l’attenzione sul prossimo week-end di MotoGP che sicuramente significherà tanto per il suo rinnovo. “Ci sono due gare molto importanti in arrivo, perché i risultati saranno fondamentali. Voglio di più, voglio fare belle gare, Assen è una pista fantastica che mi piace molto , lì avrò buone possibilità di ottenere un risultato positivo. Ma ora è il momento di pensare a questa gara”.

Se non ci sarà rinnovo con Yamaha, la Ducati resta una possibilità. Nei giorni scorsi Gigi Dall’Igna ha dichiarato che sarebbe interessante lavorare con Valentino Rossi. Difficile prevedere se come pilota del suo nuovo team o come collaudatore. “Prima di tutto sono molto felice che Dall’Igna abbia detto queste parole, ma sinceramente non lo so in questo momento. Dovremo vedere molto cose, guardare come si evolve il tutto nelle prossime settimane“. Una porta resta quindi aperta e lascerà adito a molti interrogativi da qui all’estate…