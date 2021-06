Moto3, Ayumu Sasaki unfit per il Gran Premio di Germania

Ayumu Sasaki non disputerà il GP di Germania. Da Tech3 comunicano che "Serve qualche altro giorno di riposo." L'obiettivo è il ritorno ad Assen.

Il team Tech3 Racing non può contare sul ritorno di Ayumu Sasaki in occasione del Gran Premio Moto3 di Germania. Il pilota giapponese infatti non può disputare l’evento, fermato dopo i controlli svolti dal personale medico al Sachsenring. Continua quindi il processo di recupero dopo il brutto incidente al Montmeló che aveva fatto venire più di qualche brivido. La struttura di Hervé Poncharal spera di riaverlo accanto a Deniz Öncü in occasione dell’evento ad Assen, di scena la prossima settimana.

“Ayumu è stato dichiarato unfit per il Gran Premio di Germania di questo fine settimana” ha scritto la squadra in una nota odierna. Ricordiamo, Sasaki aveva riportato un ematoma nella testa e di una piccola frattura nella zona occipitale dell’occhio sinistro. Lo scorso 8 giugno era tornato a casa. “Ha bisogno di qualche altro giorno di riposo per non rischiare ulteriori problemi alla testa. Non sarà quindi al via in Germania, ma cercherà di tornare in azione la prossima settimana.”