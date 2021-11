MotoGP, Valentino Rossi braccato da ‘Striscia’: staffilata a Marc Marquez…

Valentino Rossi "braccato" da Valerio Staffelli di 'Striscia la notizia' che gli consegna un Tapiro d'oro. Stoccata allo storico rivale Marc Marquez.

Prima ‘Le Iene’, adesso ‘Striscia la notizia’: Valentino Rossi in onda su tutte le ruote dopo l’addio alla MotoGP. A due settimane di distanza dall’ultimo Gran Premio di Valencia il campione di Tavullia viene intercettato dall’inviato Valerio Staffelli che gli consegna l’ormai noto Tapiro d’oro tempestato di diamanti. Un regalo d’eccezione per il nove volte campione del mondo che lascia il paddock dopo 26 anni di rinomata carriera. L’occasione è la sua permanenza a Milano, alla vigilia dell’evento all’Eicma, dove è alloggiato in un hotel del centro. Per il pesarese si tratta del settimo Tapiro in carriera, il primo risale a sedici anni fa.

Battute e risate tra il Dottore e Staffelli

Come da copione Staffelli prova a mettere il dito nella piaga… “Lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?“. Valentino Rossi sta al gioco ma risponde al colpo… “Non gliel’ho chiesto, perché i rapporti sono rimasti un po’ arrugginiti”. C’è un pizzico di malinconia per aver chiuso con la MotoGP, ma era il momento di ritirarsi dopo una stagione che ha regalato en poche soddisfazioni (tre top-10 come miglior prestazione). “Quando il Motomondiale riprenderà sarà dura, ma smettere era la scelta giusta e comunque andrò a correre con le macchine. Di sicuro non vado in pensione!“.

D’altronde gli impegni professionali e privati cascano a pioggia nella vita del campione di Tavullia. Fra pochi giorni prenderà il via la 100 Km dei Campioni dove arriveranno piloti di fama internazionale, tra cui Jorge Lorenzo. Resta in dubbio la presenza di Max Biaggi che però ha ricevuto l’invito. Sarà un’altra occasione per omaggiare Valentino Rossi al termine della sua carriera sulle due ruote. Agli inizi di gennaio volerà a Yas Marina per la 12 Ore del Golfo. Dovrà poi decidere in quale categoria automobilistica vorrà correre nel 2022. A marzo diventerà papà: “E’ femminuccia ma le faremo fare qualche piega“.

