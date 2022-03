MotoGP, un’accoglienza regale per il ritorno in Indonesia

Il Motomondiale torna protagonista in Indonesia. Dopo gli unici due GP negli anni ’90 (ve li abbiamo raccontati qui), quest’anno si corre sul nuovo Mandalika Circuit. Prima di ciò però il paese asiatico ha voluto trasmettere tutto il suo affetto alle due ruote con un evento pubblico. Venti piloti scelti dalle tre categorie, assieme a Carmelo e Carlos Ezpeleta, hanno incontrato a Jakarta il presidente Joko Widodo, per poi essere protagonisti in sella. Parte così una magnifica parata che s’è snodata lungo le vie della città, raccogliendo motociclisti dai vari fan club locali, oltre a tantissimi tifosi festanti ai due lati della strada. Un’accoglienza davvero spettacolare.

Tra i ragazzi in azione per le vie di Jakarta non potevano mancare due beniamini di casa. In primis Mario Suryo Aji, al debutto nel Mondiale Moto3 e pronto per un evento emozionante, ma c’è anche il giovanissimo Veda Ega Pratama, tra i protagonisti in Asia Talent Cup. Per quanto riguarda gli altri, non potevano mancare Gabriel Rodrigo e Bo Bendsneyder del Mandalika SAG Team in Moto2, per poi avere la maggioranza di piloti della top class. Honda, Ducati, Suzuki presenti al completo con tutti i propri ragazzi, per Yamaha si sono visti Andrea Dovizioso e Darryn Binder, assente invece il campione in carica, così come i rappresentanti KTM e Aprilia.

Un’accoglienza che ben ricorda la passione mostrata negli anni da questo paese. Ora il Motomondiale sarà di nuovo protagonista: i piloti avevano apprezzato il layout del tracciato, meno la sua superficie, ma a questo è stato prontamente posto rimedio. Tutto pronto quindi per il secondo round della stagione, una sfida alla pari in questo caso. Avremo altre sorprese dopo quelle del primo evento MotoGP 2022 in Qatar? Neanche due giorni ed avremo le prime risposte, tutti gli orari del GP.

Foto: motogp.com