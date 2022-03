MotoGP, rotta per l’Indonesia: tutti gli orari TV e streaming

Alle spalle il primo round stagionale con la tripletta tricolore composta da Enea Bastianini, Celestino Vietti ed Andrea Migno. Ma ora tocca ad una delle novità della stagione, ovvero il Mandalika Circuit in Indonesia. Un ritorno nel paese asiatico dopo oltre vent’anni, come tracciato però è una nuova scoperta per il Motomondiale, eccezion fatta per la MotoGP che ci ha svolto i test ufficiali. Sfida alla pari, chi brillerà? Preparatevi a non dormire, visto che si parte alle 2:00 italiane! Gli orari TV del Gran Premio dell’Indonesia: diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili le qualifiche e le gare delle tre categorie, ma solo in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Giovedì 17 marzo

10:00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 18 marzo

2:00-2:40 Moto3 Prove Libere 1

2:55-3:35 Moto2 Prove Libere 1

3:50-4:35 MotoGP Prove Libere 1

6:15-6:55 Moto3 Prove Libere 2

7:10-7:50 Moto2 Prove Libere 2

8:05-8:50 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 19 marzo

2:00-2:40 Moto3 Prove Libere 3

2:55-3:35 Moto2 Prove Libere 3

3:50-4:35 MotoGP Prove Libere 3

5:35-6:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:30-7:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

7:25-7:55 MotoGP Prove Libere 4

8:05-8:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

10:00 Conferenza stampa

Domenica 20 marzo

3:00-3:10 Moto3 Warm Up

3:20-3:30 Moto2 Warm Up

3:40-4:00 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara

6:20 Moto2 Gara

8:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 marzo

12:30 Paddock Live

13:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

14:15 Paddock Live

Domenica 20 marzo

12:15 Differita Moto3 Gara

13:30 Differita Moto2 Gara

15:15 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com