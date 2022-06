MotoGP, ultimi colpi del mercato piloti: bum-bum KTM, incognita Alex Rins

Il week-end del GP di Catalunya fissa un altro pezzo al puzzle del mercato piloti MotoGP, con Fabio Quartararo che rinnova con Yamaha per altri due anni. Non poteva esserci altra soluzione per il campione in carica e leader del Mondiale, che dopo aver tirato a lungo la corda ha messo la firma sul contratto. La Casa di Iwata gli ha dato sufficienti garanzie tecniche, sia con l’arrivo di nuove figure tecniche nel raporto racing che sullo sviluppo della YZRE-M1 2023.

Jack e Pol verso KTM

KTM grande protagonista dopo l’arrivo di Francesco Guidotti nei panni di team manager. Il tecnico toscano ritroverà in squadra Jack Miller dalla prossima stagione che andrà ad affiancare Brad Binder. Nel team satellite Tech3 dovrebbe essere fatta per Pol Espargarò al fianco di Remy Gardner. Al pilota di Granollers non è stato fornito l’ultimo materiale della Honda RC213V, segno evidente che le porte di HRC sono ormai chiude sul suo futuro. La Casa di Mattighofen sembra cambiare rotta per puntare su due piloti di maggiore esperienza che possano essere di aiuto per l’evoluzione della RC16.

Duati rinvia la decisione

In Ducati vogliono attendere fino ad agosto prima di decidere chi sarà ad affiancare Pecco Bagnaia. Jorge Martin, che verrà operato lunedì a Modena, spera di potersi giocare l’ultima chance prima della scelta finale. Johann Zarco non si muoverà da Pramac, Paolo Campinoti ha espresso il desiderio di tenerlo per altri due anni. Per effetto domino si libererà una sella nel team Gresini Racing, al momento in pole position c’è Miguel Oliveira. Enea Bastianini chiede tempi più rapidi per conoscere il suo futuro, ma “l’importante è avere un pacchetto per poter vincere, ho dimostrato che siamo competitivi. Quando ti trovi bene si va comunque forte…“

Gli altri team della MotoGP

Tra Honda e Joan Mir è quasi fatta, ma in LCR Honda resta tutto aperto. Ai Ogura è in vantaggio su Taka Nakagami, mentre per Alex Marquez non sembrano esserci molte possibilità di restare. Restano due posizioni vacanti nel nuovo team Aprilia RNF. La Casa di Noale vorrebbe puntare su Alex Rins se lo spagnolo accetterà un netto taglio al suo ingaggio che in Suzuki si avvicina ai 5 milioni di euro. Per lui non sembrano esserci molte alternative se vorrà continuare l’avventura MotoGP. Al suo fianco arriverebbe un giovane pilota: Celestino Vietti potrebbe essere un nome possibile, ma qui resta tutto ancora molto aperto. A questo punto rischiano di restare fuori dai giochi Andrea Dovizioso, Alex Marquez, Raul Fernandez, Darryn Binder e Taka Nakagami.