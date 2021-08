Mancava solo l'annuncio ufficiale, ora arrivato. Maverick Viñales ha firmato con Aprilia, un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Appena archiviato il Gran Premio d’Austria ecco arrivare l’ufficialità riguardo il futuro di Maverick Viñales. Il pilota spagnolo vestirà i colori del team factory Aprilia per la prossima stagione MotoGP: un accordo annuale, con un’opzione di rinnovo per l’annata successiva. Al suo fianco ritroverà il connazionale ed amico Aleix Espargaró, con il quale ha già condiviso in passato il box, ma nel team Suzuki, nel biennio 2015-2016, ovvero i suoi primi due anni in classe regina. L’arrivo di Viñales era un’opzione che il #41 aveva già più volte commentato con grande entusiasmo.

Dopo gli ultimi attriti con Yamaha, e lo stop per questo GP appena concluso (per il momento), ecco arrivare una certezza riguardo la prossima stagione. Un altro tassello MotoGP che va a posto. “Un pilota di alto livello ed un grande talento della classe regina” ha commentato Massimo Rivola. “Il nostro progetto si arricchisce con il suo arrivo. È un periodo di grandi cambiamenti, in cui abbiamo portato in pista una moto rinnovata e ci siamo consolidati tra i protagonisti. Ma stiamo anche affrontando il cambio come Factory Team.” Riguardo poi a Lorenzo Savadori, “Non prendiamo le distanze, visto che rimane parte integrante della famiglia Aprilia.”

