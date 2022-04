La notizia che tutti aspettavano dopo le prove di questi giorni. Marc Márquez disputerà il Gran Premio delle Americhe ad Austin! Il pilota di Cervera ha ricevuto l’OK medico, Honda recupera così il suo uomo di punta per questo quarto evento MotoGP del 2022. Su un tracciato sul quale il #93 vanta ben sette vittorie in otto edizioni disputate…

C’era grande attesa dopo la prova svolta in sella ad una CBR600RR sul circuito di Alcarras. Il pluricampione MotoGP aveva completato il suo trattamento per il nuovo caso di diplopia e l’ultimo controllo medico ha portato alla conferma di questo ritorno. Come detto i risultati al COTA parlano da soli, ma stavolta Márquez ripartirà con molta cautela per non incappare in altri problemi.

“Ieri abbiamo confermato le buone sensazioni degli ultimi giorni in sella alla CBR. Dopo il controllo medico… Andiamo ad Austin!“ Così Marc Márquez conferma la bella notizia attraverso i suoi canali social. Ritrova poi uno dei suoi circuiti preferiti. “Mi è sempre piaciuto correre in Texas, ho davvero dei bei ricordi.” Per il GP, “C’è da fare visto che ho perso due gare. Non ho un obiettivo, la cosa più importante è il ritorno.”

Foto: Repsol Honda Team