MotoGP, ufficiale: Marc Marquez pronto per il test in Malesia

Marc Marquez parteciperà al primo test MotoGP 2022 in Malesia del 5-6 febbraio. Dopo il test privato a Portimao il campione della Honda ritorna in griglia.

Marc Marquez ha chiuso un buon test privato a Portimao in sella alla RC213V-S nella giornata di domenica 16 gennaio. Il pilota della Repsol Honda lascia il tracciato portoghese con delle buonissime impressioni, dopo aver messo alla prova le sue condizioni fisiche e la vista, affetta dalla diplopia. L’ultima uscita del campione di Cervera su una pista chiusa risaliva al 24 ottobre 2021, quando ha trionfato nel GP di Misano (con caduta di Pecco Bagnaia nel finale).

Il disturbo visivo è in netto miglioramento e non servirà intervenire chirurgicamente. L’attenzione di Marc Marquez e Honda adesso è rivolta al primo test MotoGP in programma a Sepang il 5-6 febbraio. La notizia adesso diventa ufficiale: l’otto volte campione del mondo volerà in Malesia e inizierà a lavorare gradualmente sul nuovo prototipo 2022. Saranno due giorni preziosi per gli ingegneri dell’Ala dorata che contano sul suo feedback per apportare gli ultimi cambiamenti alla nuova moto che ha esordito a Jerez lo corso novembre.

Marquez pronto per la Malesia

Inizia il conto alla rovescia verso il ritorno del fuoriclasse catalano in classe regina. “Sono molto felice, innanzitutto per essere tornato su una moto in pista. Ma anche perché qui siamo stati in grado di confermare le sensazioni che ho avuto su una moto da cross con la moto da strada. È una grande sensazione di sollievo perché quando ero in sella non ho avuto alcun fastidio alla vista“. Il lungo stop di tre mesi ha però causato qualche scompenso muscolare che sarà colmato nelle prossime settimane. “Ho notato alcune aree fisiche dove mi manca un po’, ma questo è solo perché non sono stato in grado di allenarmi in inverno“.

La priorità era reggere alla pressione fisica e alla velocità su circuito, test superati a pieni voti. Marc Marquez stacca quindi il biglietto per la Malesia: “Ho completato un’intensa giornata di test con lunghi run, sono molto contento dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell’inizio dei test a Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica e allenarmi sulla moto“. Il campione di Cervera sta per tornare…