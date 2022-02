MotoGP UFFICIALE Livio Suppo è il nuovo Team Manager Suzuki

Ecco la conferma da Suzuki, Livio Suppo è il suo Team Manager. Un ritorno nel Mondiale MotoGP dopo quattro anni per una nuova sfida.

La notizia era ormai prossima alla conferma, arrivata questa mattina. La grande esperienza mondiale di Livio Suppo è ora al servizio di Suzuki Ecstar, struttura della quale ricoprirà il ruolo di Team Manager con effetto immediato. La ricerca di questa nuova figura non era davvero un segreto: dopo l’addio di Davide Brivio, Shinichi Sahara si era ritrovato ad affrontare anche questi incarichi. Ammettendo però le difficoltà nel suo doppio ruolo e sottolineando quindi la necessità di ritrovare un Team Manager. A partire dal GP del Qatar vedremo Suppo in azzurro nel box della casa di Hamamatsu, una nuova sfida MotoGP a quattro anni dall’ultima volta.

Un’altra bella notizia per Suzuki dopo i commenti positivi in seguito ai test svolti. C’è ottimismo quindi in vista della nuova stagione, aumentata dall’arrivo di Suppo. “Livio è adatto per questa posizione” ha sottolineato Shinichi Sahara. “Ha grande esperienza e voglia di vincere, sa come funziona una squadra e che la giusta atmosfera è importante per essere competitivi nel corso dell’anno. Alcuni ragazzi hanno già lavorato con lui e certo lo conosco da lungo tempo.” Rimarcando infine che “Abbiamo visto segnali incoraggianti nel corso dei test, l’arrivo di Livio rinforzerà ancora di più la nostra squadra.”

Soddisfazione anche da parte del diretto interessato. “Sono contento di tornare nel Mondiale MotoGP dopo quattro anni e in un grande progetto. Certo sarà una bella sfida, ma iniziare a lavorare con due piloti di talento, capaci di lottare per il titolo, è un’ottima esperienza. La proposta di Sahara-san è arrivata nel momento giusto: ero impegnato con la mia compagnia e-bike, ma mi mancava il paddock.” Ecco quindi la decisione di accettare questo nuovo incarico, unendosi al progetto Suzuki. “La MotoGP è sempre più emozionante, con tantissimi piloti veloci e moto competitive. È una sfida difficile, ogni dettaglio fa la differenza, ma sono pronto a fare parte del gioco.”

