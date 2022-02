MotoGP, Suzuki tenta Livio Suppo: un accordo a breve

Colpo di scena in MotoGP: Suzuki starebbe pensando a Livio Suppo come team manager. Il tecnico piemontese potrebbe prendere l'eredità di Davide Brivio.

Suzuki è alla ricerca di un team manager dopo il vuoto lasciato da Davide Brivio all’inizio della stagione MotoGP 2021. Nel corso dello scorso campionato il project leader Shinichi Sahara ha ricoperto le sue mansioni. Ma l’assenza del tecnico brianzolo passato alla Formula 1 con Alpine si è fatta sentire. Sono giorni frenetici dietro le quinte e verso il box di Suzuki sembra avvicinarsi Livio Suppo.

Quella che sembrava una ipotesi poco plausibile sta diventando voce di paddock. Nel novembre 2017 ha deciso di lasciare Honda da vincente, annunciando il ritiro a vita privata pochi giorni dopo la conquista del titolo MotoGP da parte di Marc Marquez. Al suo posto è subentrato Alberto Puig. Il tecnico piemontese nel suo palmares può vantare di aver portato Casey Stoner in Ducati traghettandolo fino alla vittoria del Mondiale 2007. Livio Suppo portò poi il campione australiano in Honda e conquistò un altro titolo iridato.

Sotto la sua direzione il marchio dell’Ala dorata ha vinto cinque titoli piloti e sei costruttori, grazie all’arrivo di Marc Marquez. Dopo quattro anni di assenza potrebbe ritornare alla ribalta in veste di team manager Suzuki. Non resta che attendere eventuali conferme o smentite, ma la voce serpeggia sempre più forte… Da sempre appassionato di mountain bike, oggi Livio Suppo si occupa principalmente di Marketing e comunicazione per il marchio THOK Ebikes. Qualche mese fa ha escluso un possibile ritorno in MotoGP, ma stavolta la tentazione potrebbe essere troppo forte…

Foto: Getty Images