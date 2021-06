Prende il via la collaborazione tra Gresini Racing e Ducati. Con un 'ritorno' ed un esordio come piloti: Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

Inizia l’era della collaborazione tra Gresini Racing e Ducati, con Enea Bastianini di ‘ritorno’ e Fabio Di Giannantonio in arrivo in MotoGP. Nella serata di ieri avevamo avuto una sorta di ‘anticipazione’ con una mela rossa comparsa sui social del team ed uno sfondo rosso da parte del pilota romano. Ora c’è la conferma ufficiale di voci che ormai circolavano da tempo, risultati di trattative confermate in precedenza anche da Nadia Padovani. ‘Bestia’ continua così in rosso, rimane poi l’accordo firmato in precedenza con ‘Diggia’ per l’approdo in classe regina nel 2022. Dopo Gardner, ecco il nome del secondo rookie della prossima stagione.

Due piloti già legati in passato alla storia della squadra, precisamente in Moto3, come vediamo in questa foto del 2016. Gresini Racing torna così ad essere team indipendente, ma salutando Aprilia ed affidandosi dall’anno prossimo alla casa di Borgo Panigale, che quindi avrà otto moto in griglia MotoGP. Un accordo valido per le prossime due stagioni, un progetto quindi totalmente italiano. “È un momento emozionante” ha dichiarato il team principal e team owner Nadia Padovani. “È un progetto nato nel segno della continuità, che si fonda sui valori con i quali Fausto ha costruito questa bellissima realtà.”

“Siamo davvero contenti di aver raggiunto questo accordo con Gresini Racing” ha aggiunto il direttore generale Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. “Verso la fine dello scorso anno avevamo già delineato insieme a Fausto le basi di un possibile accordo e vogliamo ringraziare di cuore la famiglia per aver voluto portare avanti questo progetto insieme a noi. Siamo convinti che questa nostra partnership, che potrà contare su due piloti di sicuro talento come Enea e Fabio, potrà dare molte soddisfazioni a tutte le parti coinvolte.”

Foto: motogp.com