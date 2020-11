Ora è ufficiale: Enea Bastianini e Luca Marini sono i piloti del team Esponsorama Racing. Una coppia di rookie dalla Moto2 per la stagione 2021.

Fine delle voci sul futuro duo Esponsorama Racing. Arriva la conferma ufficiale: Enea Bastianini e Luca Marini saranno i due piloti per la stagione MotoGP 2021. Mancava ormai solo l’annuncio, viste le tantissime voci che si sono susseguite nell’ultimo periodo. Marini in particolare vestirà però i colori del team Sky VR46.

“Sono fiero di questo team e di ciò che sta facendo negli ultimi tempi” ha dichiarato Ruben Xaus a Sky Sport MotoGP. “Avere poi due ragazzi grintosi ed italiani in squadra è grandioso. Da direttore sportivo cercherò di fare il massimo per la squadra. Sono piloti giovani, che possono imparare molto in fretta.”