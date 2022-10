MotoGP Thai, Prove 3: Ducati vs Quartararo, sorpresa Marquez in Q1

Classifica con i ragazzi Ducati e Fabio Quartararo al comando. Si chiude così la terza sessione di libere, determinante per la top ten in Q2. Jorge Martin cade ad inizio turno, per poi piazzare il tempo di riferimento davanti a Jack Miller (scivolato a fine sessione). Fabio Quartararo rischia qualcosa ma è sempre lì, a sorpresa Marc Marquez rimane fuori dalla Q2 diretta per soli sette millesimi! Non va meglio a Franco Morbidelli ed al duo Aprilia, anche loro chiamati a disputare il primo turno di qualifiche. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

La prima notizia è che Tech3 gira con un solo pilota, Raul Fernandez è fermo al box per mal di stomaco. Il rookie spagnolo quindi non prende parte al turno, le sue condizioni verranno rivalutate per capire se sarà in grado di disputare le FP4. Arriva poi la notizia dell’intervento alla mano destra per Takaaki Nakagami, che ha stretto i denti nel Gran Premio del Giappone, per poi vedersi costretto a finire sotto i ferri. “L’operazione è andata bene” si legge nella nota LCR Honda. “Ora [Nakagami] osserverà una settimana di riposo e recupero. Assieme al suo medico, si deciderà se sarà in grado di correre in Australia.”

Non inizia bene il turno per Martin, scivolato alla curva 12 dopo pochi minuti. Quartararo e Marquez invece si studiano da vicino, il campione in carica ne approfitta per qualche giro dietro al #93 di casa Honda. In seguito però Bagnaia si aggancia al pilota Yamaha, osservandolo così finché quest’ultimo non si stacca con un fuoripista. C’è preoccupazione in casa Aprilia: moti di stizza da parte di Vinales, ma anche Espargaro scuote la testa. Nessuno dei due trova la quadra sul tracciato thailandese, la Q2 rimane lontana… Ma sono in tanti a rischiare e l’assalto finale in parte si complica con l’incidente di Jack Miller. Non troppo però per la truppa Ducati, che comanda il terzo turno di libere con Jorge Martin davanti all’australiano ed a Quartararo.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com