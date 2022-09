MotoGP Thai, Prove 1: Marquez vs Quartararo, esordio Petrucci-Suzuki

Duo in vetta che ricorda il duello del GP 2019. Marc Marquez, dopo una scivolata iniziale, comanda le prime prove libere al Chang International Circuit, seguito da Fabio Quartararo a soli 32 millesimi. Distacchi ridotti al minimo con ben 19 piloti racchiusi in meno di un secondo! Turno a due facce per Pecco Bagnaia, che alla fine però risale in top ten, assicurandosi così la Q2 provvisoria. Non si può dire lo stesso invece del duo Aprilia, di Binder o di Zarco, che rimangono fuori dai primi 10 in questo turno asciutto. Le previsioni danno infatti pioggia sia per oggi pomeriggio che per le libere 3, non una buona notizia per chi vorrebbe provare a risalire… A referto anche i primi giri di Petrucci in sella alla GSX-RR, chiudendo a due secondi dal capoclassifica. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Non fa troppo caldo e la pioggia si è fermata dopo le FP1 Moto3: il tracciato quindi è in continuo miglioramento ed i ragazzi MotoGP sono in azione su pista asciutta. Con il ritorno di Danilo Petrucci, eccezionalmente sostituto di Mir in Suzuki, ma c’è anche Tetsuta Nagashima, wild card a Motegi ed ora in azione in LCR Honda al posto di Nakagami. Non inizia bene Marc Marquez, scivolato alla curva 3 dopo un fuoripista, forse a causa di una pozza, non va meglio ad Oliveira a terra alla curva 12. Scatta al meglio Ducati con Bagnaia, Zarco e Miller al comando della classifica, Quartararo è presto vicino ma si fanno vedere subito anche Rins e Morbidelli a ruota. I piazzamenti sono a lungo congelati, almeno fino all’assalto degli ultimi minuti: una classifica probabilmente determinante per le qualifiche, potrebbe essere l’unico turno asciutto del GP stando alle previsioni. Non sorridono i ragazzi Aprilia, né Brad Binder o Johann Zarco, finiti fuori dalla top ten, si salva sul finale invece Pecco Bagnaia. Al comando c’è l’unico vincitore delle due edizioni del GP di Thailandia, ovvero Marc Marquez. Stavolta senza ‘aiuti’ visto che la pista è asciutta, seguono Fabio Quartararo e due Ducati.

La classifica

I settori migliori

Foto: Honda Racing Corporation