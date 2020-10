MotoGP Teruel: Takaaki Nakagami comanda anche il warm up

Takaaki Nakagami svetta anche nel warm up. Il pilota giapponese di LCR Honda precede Franco Morbidelli ed Alex Márquez.

Continua il gran fine settimana di Takaaki Nakagami, che inizia la domenica con il tempo di riferimento nel warm up. Fresco di una storica pole position, non sembra intenzionato a fermarsi: dove può arrivare in gara? Certo le aspettative sono alte ed il feeling con la RCV davvero ottimale. Intanto ecco il suo primo sigillo di giornata davanti a Franco Morbidelli e ad Alex Márquez, 8° Quartararo proprio davanti al leader MotoGP Mir. Gara al via alle 13:00, tutti gli orari.

Ultime prove prima della gara del primo pomeriggio, test conclusivi anche per quanto riguarda le gomme. Si corre con 12° C nell’aria e 16° C sull’asfalto. In materia di gomme, secondo Piero Taramasso di Michelin, “La scelta per la maggior parte dei piloti sarà media-morbida, ma qualcuno potrebbe optare per la media anche al posteriore.” Sempre ai microfoni di motogp.com poi indica questa possibilità per il duo Petronas e Mir, che in questi giorni ha svolto prove in tal senso.

In pista inizia al meglio Morbidelli, presto al comando, ma le Honda del poleman Takaaki Nakagami e di Márquez rispondono al pilota italiano. A pochi secondi dalla fine registriamo un incidente per Rabat, senza conseguenze. Al comando ritorna l’alfiere giapponese di LCR Honda, sempre più galvanizzato questo fine settimana: è lui il migliore del warm up, seguono Franco Morbidelli ed Alex Márquez.

