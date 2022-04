MotoGP, Tardozzi suona la carica: pronostico vincente su Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia riparte dal 5° posto in Argentina e dai 12 punti in classifica piloti MotoGP, dopo un inizio di campionato assai difficile. La Ducati Desmosedici GP22 ha sofferto di problemi di dentatura nelle prime uscite, con molti aggiornamenti che richiedono tempo prima di essere applicati al pacchetto tecnico 2022. Il vicecampione del mondo ha mostrato segni di nervosismo sia nel post gara di Losail che durante il sabato di libere e qualifiche, quando si è lamentato con alcuni colleghi in attesa della scia. Lezione appresa, tensione rientrata anche grazie ad una rimonta dalla quarta fila al quinto piazzamento.

Ad Austin sulla scia di Termas

Pecco Bagnaia e Jack Miller proveranno a ribaltare la situazione al Circuit of the Americas e scalare finalmente la vetta del Mondiale. Dopo 3 GP su 21 Jack Miller è undicesimo in classifica, a Termas de Rio Hondo non è mai riuscito a superare un avversario in gara, il suo miglior risultato è un 4° posto in Indonesia. Il pilota piemontese va alla ricerca del primo podio stagionale per raddrizzare una situazione piuttosto difficile. “Durante l’ultima gara ho ritrovato finalmente il feeling con la mia Desmosedici. Sono felice perché significa che stiamo lavorando nella giusta direzione. La mia stagione è iniziata davvero la scorsa settimana e voglio mantenere questo slancio. L’anno scorso ad Austin ho chiuso 3° e ho preso la pole position. Voglio essere altrettanto forte quest’anno e raccogliere più punti“.

Vento forte nel paddock MotoGP

L’atmosfera al box Ducati è delle migliori, ogni velata polemica è rientrata e l’attenzione è tutta incentrata sul Gran Premio del Texas. Nel giovedì di conferenza stampa il vento la fa da padrona nel paddock: “Questo vento è davvero fastidioso soprattutto per una MotoGP, per le velocità che raggiunge anche il rettilineo – ha osservato Davide Tardozzi -. Però la speranza è l’ultima a morire e speriamo che non sia così“. Nessun dubbio su Pecco Bagnaia che saprà tornare incisivo sul campionato: “Sarà assolutamente in forma. Pecco ha ritrovato la fiducia in se stesso, nella moto, penso che farà una buona gara e rivedremo il pilota di fine stagione. E credo che a breve vincerà anche una gara“.