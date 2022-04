MotoGP, Pecco Bagnaia crisi di nervi: “Mi devo scusare”

Un altro turno di qualifiche MotoGP da dimenticare per Pecco Bagnaia che nel GP di Argentina scatterà dalla quinta fila. Evidentemente nervoso sin dalle prove libere, per non riuscire ad orchestrare armoniosamente la sua Ducati GP22, costretto a passare per la Q1 senza riuscire ad accedere alla seconda manche delle qualifiche. Con tre Ducati nelle prime dieci posizioni, Jorge Martin e Luca Marini in prima fila, ci sono pochi alibi per il pilota piemontese vicecampione del mondo.

I problemi di Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia dovrà imparare a gestire la pressione prima ancora di trovare il giusto feeling con la Desmosedici. Indiscutibile il suo talento, ma già alla fine delle FP2 ha mostrato segni di rabbia nei confronti di Pol Espargarò, poi si è infuriato con se stesso e la sua moto durante la Q1. Il suo compagno di squadra Jack Miller è andato a consolarlo mentre stava uscendo dai box per il turno delle qualifiche. “Forse per la svolta è meglio aspettare il prossimo Gran Premio – ha dichiarato l’allievo della VR46 Academy sconsolato -. Non ho molto da dire se non che ero lento. Non potevo essere veloce con la gomma nuova e non è la prima volta che mi capita, quindi sappiamo come reagire. Il GP del Sachsenring della scorsa stagione è stata una lezione importante in questo senso. Ho anche problemi con i dossi, come successo ad Austin un anno fa, quindi sappiamo come risolvere anche questo problema“.

La rabbia del vicecampione MotoGP

La partenza dalla quinta fila costringe a dire addio all’obiettivo podio anche in questo week-end di MotoGP. L’obiettivo sarà arrivare al traguardo e incassare punti preziosi per la classifica dove al momento è a quota 1. “Mi devo scusare, quando sei nervoso sbagli ed è questo che mi preoccupa. Sono andato a parlare con i commissari, appena entrato nel loro ufficio mi sono scusato, loro hanno capito la mia situazione e mi hanno detto che in certe situazioni devo essere più furbo e più attento. Mi sono innervosito perché ho visto i piloti che si lamentano della scia in attesa per fare la stessa cosa. Detto questo, è stato un mio errore“.

Non è la prima volta che Pecco Bagnaia si innervosisce, stavolta le telecamere hanno ripreso la sua rabbia in diretta TV e quindi fa più scalpore. I piloti sono anche essere umani con le loro emozioni, tutto è giustificabile. Ma in Ducati si aspettano un cambio di direzione da parte del vicecampione MotoGP. E’ l’unico pilota ad aver firmato il rinnovo di contratto prima dell’inizio del campionato e la Ducati dimostra di avere il potenziale per lottare sempre nelle posizioni di vertice. “Ho avuto altri giorni difficili, la differenza era che non avevo le telecamere puntate nel box. Quando mi innervosisco mi comporto così , mi dispiace di aver fatto quell’impressione, ma siamo tutti umani. Più che arrabbiato, sono rimasto deluso di essere andato piano“.