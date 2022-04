Appena tre Gran Premi alle spalle, ma la classifica Moto3 ci mostra già una situazione interessante. Una battaglia a due al vertice, ovvero Sergio García contro Dennis Foggia, separati da quattro punti dopo il GP in Argentina. Un testa a testa vissuto in diretta a Termas de Río Hondo, col pilota Aspar capace di beffare l’italiano sul finale. Ma Austin sarà un’altra occasione per assistere ad un nuovo round tra un duo già in evidenza rispetto agli altri.

Tentativo di fuga?

La classifica generale ci dice che Sergio García ora comanda la classifica con 58 punti in tasca. Dennis Foggia è sceso in seconda piazza con 54 punti, pochissimi in meno del rivale spagnolo. Dopo di loro troviamo una sorta di “buco” di ben 26 lunghezze prima di trovare il prossimo pilota. Sorprende forse vedere come gli altri siano già un po’ più a distanza di quanto probabilmente ci si aspettasse. Izan Guevara 3° a a quota 28 punti, capitanando il resto di una classifica ben più serrata. Ragazzi pronti all’assalto della coppia in vetta per non lasciarla scappare.

Garcia vs Foggia, nuovo round

L’Argentina non è stata la prima occasione per vedere i due impegnati in un testa a testa per la vittoria. Un esempio di battaglia serrata è il Gran Premio 2021 ad Assen, con Foggia in trionfo per soli 78 millesimi sul rivale! Possiamo dire che l’appuntamento in Argentina è stata la risposta di García, che ha avuto la meglio sull’italiano per qualcosa di più, ovvero 146 millesimi. Ora si va al Circuit of the Americas, con i due determinati ad essere i punti di riferimento di questo Mondiale Moto3 2022.

Foto: motogp.com