Superbike: Axel Bassani studia da grande “Parto senza pressioni”

Alex Bassani è felice, emozionato, raggiante. Domani inizia il Mondiale Superbike e il paddock di Aragon si anima: si rivedono gli amici, si risente il profumo di benzina e la musica dei motori. Domattina i piloti di Superbike scenderanno in pista dalle 10.30 alle 11.15 per le FP1: qui la programmazione tv e live streaming.

L’anno scorso Axel Bassani aveva terminato il campionato al nono posto ed era salito per la prima volta sul podio, conquistando il secondo posto in gara-1 a Montemelò. Axel ha 23 anni, è di Feltre (Belluno) ed stato uno tra i piloti rivelazione del 2021 collezionando ottimi piazzamenti in sella alla Ducati Panigale V4R del team Motocorsa Racing. Complessivamente, nella scorsa stagione, ha conquistato 210 punti che gli sono valsi anche il secondo posto finale nel Trofeo Indipendenti.

“Che bello, finalmente si inizia! – afferma Alex Bassani alla vigilia del Mondiale Superbike – E’ emozionante, l’inverno è stato bello lungo, specialmente per noi che quest’anno non abbiamo fatto tantissimi test. Ora si ricomincia, si torna a stare tutti assieme, il paddock si riempie: è davvero una bellissima emozione!“.

Come sono andati i test?

“Durante l’inverno non abbiamo girato moltissimo, anche ad inizio settimana abbiamo avuto dei problemi e non abbiamo fatto molti chilometri però quando abbiamo girato siamo andati bene. C’è ancora tanto lavoro da fare ma con calma, e senza metterci troppa pressione, possiamo arrivare ad un buon livello”.

Prospettive per il campionato?

“Ora facciamo questa prima gara e dopo vediamo la direzione da prendere, a che punto siamo e tutto il resto. In questo momento voglio solo iniziare e scendere in pista assieme agli altri”.

Foto: Alex47Bassani