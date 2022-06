MotoGP, Tardozzi su Bagnaia: “Si assume le sue responsabilità”

Sulla classifica di Pecco Bagnaia pesano non poco i quattro zeri accumulati nella prima parte di campionato MotoGP. Nonostante la Ducati Desmosedici abbia trovato stabilità nell’evoluzione e prestazione in pista, manca una vera punta di diamante capace di mettere il fiato sul collo al leader del Mondiale. Il pilota piemontese ha tutte le carte in regola per riuscirci, almeno dal punto di vista tecnico, ma sul lato personale occorre un ultimo step. Per quanto difficile da accettare o ammettere è questo il vero freno del vicecampione.

Leadership MotoGP lontana da Bagnaia

Al termine della prima sessione di prove libere ad Assen, svoltesi sul bagnato, il best lap è di Jack Miller, sempre al top quando le condizioni meteo sono estreme. Fuori dalla top-10 Pecco Bagnaia, ma nulla di preoccupante in vista del pomeriggio e delle FP3 decisive di domani. Nel debriefing del giovedì ha offerto una lucida analisi della sua situazione. “Stiamo dimostrando di essere sempre molto veloci, ma serve a poco se non sei il più forte, questa è la differenza principale tra me e Fabio. È importante partire in pole, ma lo step che devo fare io è diventare più forte. Lui riesce a fare la differenza su quello“.

Il talento di Bagnaia è indiscutibile, sul giro secco ha dimostrato di non essere secondo a nessuno. Ma contro un Fabio Quartararo che non sbaglia mai serve un click mentale in più per puntare al titolo MotoGP. Il team manager Davide Tardozzi fa eco alle parole del giovane pilota. “Deve concretizzare la velocità in pista. Pecco oltre ad essere velocissimo è un ragazzo molto intelligente, ha capito che essere veloci solo il venerdì o il sabato conta il giusto, bisogna concretizzare la domenica. Ha voluto farsi carico di tutto quanto successo nelle ultime gare, ha preso coscienza di tutta una serie di situazioni e contiamo che sia più forte in futuro“.

I problemi tecnici invernali

Tutto deve girare per il verso giusto quando si vuole lottare per il titolo mondiale e anche la squadra tecnica di Borgo Panigale ha commesso degli errori durante la pausa invernale. Mesi decisivi per l’evoluzione della Desmosedici GP22, qualche sintomo di indecisione è emerso durante i test invernali, quando Bagnaia e Miller hanno optato per una specifica di motore ibrida 2021-2022, al contrario degli altri piloti ufficiali che hanno adottato l’ultima versione 2022. “Dobbiamo essere più veloci sui rettilinei. I nostri avversari sono migliorati notevolmente – ha ammesso Gigi Dall’Igna a MotoGP.com -. Vogliamo riconquistare il vantaggio che avevamo l’anno scorso. Ora dobbiamo pensare a cosa serve per migliorare. L’obiettivo è vincere il campionato, ma non è facile… Le altre Case hanno lavorato meglio di noi durante i test invernali e hanno potuto migliorare di più“.