LIVE MotoGP Assen: diretta Prove Libere 1 in tempo reale

Prove Libere 1

9:40 – Alex Rins è stato dichiarato idoneo, ma con riserva: il pilota Suzuki si sottoporrà a nuovi esami al polso dopo le FP1.

9:35 – Guardando l’era MotoGP, contiamo sette trionfi Honda e ben 11 per Yamaha. Curiosamente, sempre nell’attuale classe regina, l’unico italiano capace di vincere su questo mitico circuito è stato Valentino Rossi…

9:30 – Ducati ha vinto una sola volta al TT Circuit Assen: era il 2008, ci ha pensato l’allora campione in carica Casey Stoner. È il momento di interrompere il digiuno?

9:25 – “Meglio l’asciutto con un circuito del genere, ci si diverte di più!” Questa era la speranza di Quartararo, ma il GP dei Paesi Bassi inizia sotto la pioggia.

Premessa

“È impressionante come stia gestendo il peso e la pressione di essere campione del mondo.” Le parole di Johann Zarco in conferenza stampa ben rendono ciò che sta facendo Fabio Quartararo quest’anno. L’iridato MotoGP 2021, lasciate alle spalle le troppe lamentele, come lui stesso le ha definite, è ridiventato l’uomo da battere. Tappa ad Assen con l’obiettivo di ripetere il trionfo dell’anno scorso, per chiudere così una prima parte di stagione davvero solida. Si può dire lo stesso di Aleix Espargaró e Johann Zarco, i primi inseguitori in classifica generale, mentre Pecco Bagnaia cerca il riscatto dopo un nuovo ed inatteso zero. Ma saranno in tanti a provarci, per un nuovo GP da non perdere.

Foto: motogp.com