MotoGP: Quartararo, una “dritta” per il secondo posto in Ducati Team

La Francia sta vivendo il suo periodo d’oro in MotoGP. Il campione in carica Fabio Quartararo e Johann Zarco sono reduci da un doppio podio al Sachsenring. Non il primo per i due piloti, rappresentanti di una nazione che non era mai andata così bene in categoria regina. E l’alfiere Yamaha ha anche un’indicazione per Ducati riguardo la seconda sella nel team factory… I due ragazzi francesi sono gli unici protagonisti della conferenza stampa inaugurale ad Assen. Avrebbe dovuto esserci anche Aleix Espargaró, 2° in classifica iridata, ma un problema con il suo volo privato non gli permette di arrivare in tempo. Anche se non è mancato un simpatico siparietto: una comparsa in videochiamata dal telefono di Quartararo per salutare lui, Zarco e la sala stampa!

Fabio Quartararo, indicazione a Ducati

“È stata una bella prima parte di stagione. Le prime tre gare sono state difficili, ho sottolineato più volte che mi lamentavo troppo. Abbiamo poi ottenuto grandi risultati, sono salito quasi sempre sul podio e ho gli stessi punti dell’anno scorso a questo punto. Direi che siamo sulla strada giusta.” La vittoria più bella? “Quella in Portogallo, arrivata dopo un momento difficile.” Non manca certo un commento sul binomio francese. “Nessuno dei due ha iniziato come nel 2021, poi in Europa abbiamo compiuto entrambi grandi passi avanti, con tanti podi condivisi.” Si rivolge poi ‘indirettamente’ a Ducati. “Nelle ultime gare Johann è stato sempre in zona podio. È ora il più costante delle Ducati e sarebbe bello riuscire a lottare per il titolo, come successo l’anno scorso nella prima parte di stagione. Non capisco perché non venga considerato per il team ufficiale…”

Guardando ad Assen, pista sulla quale ha vinto l’anno scorso, Quartararo si dice pronto anche in caso di condizioni di bagnato, previste per il weekend. “Sono migliorato tanto, ma su una pista storica come questa vuoi correre sull’asciutto, ti diverti di più.” Un commento anche sul test di Toprak Razgatlioglu: “È un talento, spinge sempre la moto al limite e secondo me avrebbe il potenziale per la MotoGP. Non sarebbe semplice, ma con motivazione potrebbe essere anche veloce.” Occhio poi ai rivali per questo GP. “Da Aleix non sai mai bene cosa aspettarti: in ogni circuito fa un grande passo avanti, me l’aspetto in lotta per il podio.” Idem anche riguardo Bagnaia: “In classifica iridata è più lontano, chiaro che come Ducati guardo più a Johann… Ma ci sono ancora tante gare per recuperare.”

Johann Zarco-Pramac “quasi al 100%”

“Sono molto contento di come sta andando finora. Certo l’inizio di stagione non è stato come quello dell’anno scorso, ma siamo rimasti concentrati su ogni weekend per raggiungere un buon feeling con la Ducati 2022. È una moto un po’ difficile da sistemare, quindi c’è stata anche qualche gara non semplice, ma ora i risultati stanno arrivando.” Sottolineando poi che “Con Pecco c’è la combinazione perfetta moto-pilota. Ma non deve farsi ‘cogliere di sorpresa’, come invece è successo al Sachsenring.” Riguardo al connazionale, “È impressionante come riesca a reggere il peso di essere campione. C’è una maggiore pressione quando si tratta di cercare di vincere di nuovo. Ha la giusta maturità nel controllare non solo il campionato, ma anche le gare. In Catalunya ed al Sachsenring ad esempio faceva caldissimo ed era difficile controllare anche le gomme, eppure è stato quasi facile per lui. Riesce in cose che tutti vogliono fare ma che non tutti possono fare.”

Negli ultimi GP è passato, in sequenza, dal quinto al secondo posto. Il prossimo passo è la tanta agognata prima vittoria MotoGP? “È più facile dirlo, ma perché no… Il tempo instabile di questi giorni potrebbe anche aiutarmi per risparmiare qualche energia in più. Oltre a favorire qualche ‘strategia’ per puntare alla prima fila ed in seguito al podio. La nuova carenatura potrebbe aiutarci a trovare un buon feeling e ad essere competitivo.” Si parla anche di futuro e di un rinnovo con Pramac a cui manca ormai solo la firma. “Ci troviamo bene anche perché parlo sempre chiaro con tutti. Rimanere con Ducati sarebbe la scelta migliore per continuare a progredire a livello di risultati. Non c’è ancora la firma, ma direi che è praticamente al 100%.” Anche se… “Ho scherzato con Ciabatti e Dall’Igna: visto che sono incerti tra uno spagnolo ed un italiano, scegliete nel mezzo!”

Foto: motogp.com