MotoGP, Enea Bastianini recupera Alberto Giribuola: “Ci è mancato”

Enea Bastianini arriva ad Assen con l’obiettivo di ritornare nelle posizioni di vertice e consolidare l’obiettivo top-5 prefisso ad inizio campionato. Il prossimo round di MotoGP si prospetta migliore per il pilota del team Gresini che adora questo circuito e potrà beneficiare del rientro del suo capotecnico Alberto Giribuola. “Pigia lo scorso week-end ci è mancato, con lui si lavora molto bene, anche con Sergio Verbena mi sono trovato bene, ma non aveva esperienza con me. L’importante è aver dato il 100 per cento“.

Il GP di Olanda sarà fondamentale per le scelte future di Ducati, anche se una decisione verrà presa solo dopo la pausa estiva e i GP di Inghilterra e Austria. Un trittico decisivo per la sua ascesa nel team Ducati factoru: “Assen è una delle mie piste preferite, mi piace tantissimo. L’anno scorso non è andata bene (15° posto, ndr), ma quest’anno è un’altra storia, abbiamo una moto diversa e dobbiamo ripartire daccapo. Domani si prevede pioggia, quindi sarà importante adattarsi ed essere veloci anche sul bagnato“.

Bastianini e le beffa della bandiera

Enea Bastianini e il suo team hanno le idee ben chiare su come affrontare il prossimo appuntamento. Nel 2021 ha corso la sua prima gara MotoGP sulla pista olandese: “I punti migliori sono il primo e secondo settore, l’ultimo settore con i cambi di direzione non riuscivo a fare lo scambio. Quest’anno dovrebbe essere tutto più semplice, vedremo come sarà“. Dopo due zeri al Mugello e in Catalunya è arrivato il 10° posto in Germania, un risultato che non soddisfa le aspettative del pilota. “Nell’ultima gara non sono riuscito a fare un grande recupero, ma sapevamo che al Sachsenring sarebbe stato difficile, per il resto sono contento. Aver preso quella bandiera nel Q1 è stato brutto, perché sapevo che sarei passato. Fa nervoso, ma dobbiamo essere più veloci da prima“.