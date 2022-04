MotoGP, Takaaki Nakagami negativo ed in viaggio per l’Argentina

Sembra che Honda abbia recuperato almeno uno dei suoi piloti. Takaaki Nakagami, positivo al Covid nei giorni scorsi, è ora negativo ed in viaggio per l’Argentina. LCR ha così la sua formazione al completo, il pilota giapponese arriverà in tempo per le prime prove libere. A breve dovrebbe arrivare una programmazione nuovamente rivista per questo GP.

Come si legge nella nota del team, Nakagami è risultato negativo circa 19 ore fa. Lucio Cecchinello ha spiegato nello specifico cos’è cambiato. “All’inizio della settimana, Taka è risultato positivo, ma con un alto valore CT. Questo indica una bassa carica virale, oltre ad essere asintomatico. Dopo un consulto medico è stato quindi deciso di ripetere i test ogni due giorni.”

Fino al risultato sperato. “Taka ha ora riportato un certo numero di test negativi.” Di qui la possibilità di mettersi in viaggio per l’Argentina. “Arriverà nel paddock sabato mattina, in tempo per l’inizio dell’attività in pista, come concordato assieme a IRTA e Dorna.” Honda quindi potrà contare su quattro piloti, incluso Stefan Bradl sostituto di Marc Márquez.

Foto: motogp.com