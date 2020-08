MotoGP Stiria, quote bookmaker: Pol e Dovi a 3.00, occhio alle Suzuki

Le quote scommesse del GP Stiria 2020 MotoGP. Andrea Dovizioso e Pol espargarò i favoriti, ma i bookmaker invitano a tenere d'occhio Alex Rins e Joan Mir.

Il campionato del mondo di MotoGP ritorna al Red Bull Ring per il secondo week-end consecutivo. Secondo i bookmaker sono due i principali favoriti per la vittoria del Gran Premio di Stiria, il poleman Pol Espargarò e il vincitore della precedente edizione, Andrea Dovizioso, entrambi quotati a 3,00. Ma stavolta il forlivese ha sbagliato le qualifiche, avendo lavorato per l’intera giornata di sabato con la gomma media per trovare il ritmo gara. Dovi partirà dalla terza fila e servirà una delle sue grandi partenze per non lasciar prendere il largo a Pol e alle Suzuki.

Le moto di Hamamatsu, infatti, si sono rivelate assai insidiose sul giro secco. Joan Mir e Alex Rins partiranno dalla prima e seconda fila in questo fine settimana di MotoGP e sono quotati rispettivamente a 7,50 e 6,00. A vedere le valutazioni dei bookmaker il potenziale vincitore è raccolto in uno dei suddetti quattro nomi. Il trionfo di Jack Miller, che occupa la quarta finestra in griglia, vale 12,00. L’australiano del team Ducati Pramac una settimana fa ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine guadagnando il gradino più basso del podio. Una puntatina sul rider satellite non è per nulla da escludere. Danilo Petrucci (11° nel Q2)), invece, consente di moltiplicare la posta in palio per 50,00.

Per le Yamaha si prospetta un Gran Premio di Stiria molto difficile. Su un circuito dove conta la potenza e la staccata le M1 sembrano non avere speranza sul passo gara. Sia Fabio Quartararo che Maverick Vinales sono valutati a 20,00, Franco Morbidelli a 33,00. Qualifiche complicate anche per Valentino Rossi, 14° ai nastri di partenza, autore di una caduta nel Q1 che non gli ha permesso di fare l’ultimo time attack. I tifosi del Dottore che amano sognare possono puntare 1 Euro sul veterano di Tavullia: i bookmaker ripagano a 50,00!

In casa Honda hanno ormai rinunciato alle speranze di vittoria in questa stagione MotoGP dopo l’infortunio di Marc Marquez. Takaaki Nakagami ha regalato sprazzi di gioia nelle qualifiche andandosi a prendere la prima fila, ma l’assalto al podio sembra difficile. L’eventuale successo del giapponese del team LCR paga 20,00. Cal Crutchlow stenta a trovare un buon feeling con la RC213V 2020 e occuperà la 17^ piazza in griglia con un “valore di scommessa” pari a 100,00. Il trionfo di Alex Marquez, 16° alla partenza, vale addirittura 200,00.