MotoGP, Stiria: Le gare del 23/08, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Gare Moto3, Moto2 e MotoGP al Red Bull Ring. Chi saranno i vincitori del Gran Premio di Stiria? Non perdete le dirette su Sky Sport e DAZN, differite su TV8.

Si apre una nuova domenica di gare al Red Bull Ring, le tre categorie del Motomondiale pronte alla sfida del Gran Premio di Stiria. Pol Espargaró scatta per la prima volta dalla pole position in MotoGP, il rookie Aron Canet si è assicurato la prima casella in Moto2, Gabriel Rodrigo ha messo il suo sigillo in Moto3. Ma chi riuscirà ad imporsi in gara? Non perdetevi la diretta esclusiva delle tre competizioni su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN, mentre su TV8 potrete rivedere le repliche con qualche ora di ritardo.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Domenica 23 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 23 agosto

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara