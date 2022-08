MotoGP Silverstone: Johann Zarco missile in pole, eroico Espargaro

Una prima fila dominata dai marchi italiani, il record assoluto di Marc Marquez ormai cancellato. Qualifiche MotoGP stellari a Silverstone, in cui si impone la Rossa guidata da Johann Zarco. È lui il detentore del nuovo record, ben quattro decimi meglio del #93! Il fatto notevole è che sono in otto ad essere scesi sotto quel tempo… Accanto al pilota francese ci sono Maverick Viñales, per la prima volta in top 3 coi colori Aprilia, e la Ducati di Jack Miller. Applausi per Aleix Espargaro, sesto dopo l’incidente da paura nelle FP4…

Q1: italiani in vetta

Tre Ducati, tutte le KTM e le Honda, tre Yamaha in azione per questa prima sessione di qualifiche MotoGP. A referto uno sfortunato incidente per Alex Marquez, apparso però piuttosto arrabbiato verso Bezzecchi. Non era mancata qualche ‘scintilla’ in precedenza tra i due piloti, anzi non mancano momenti di tensione anche con gli altri ragazzi Honda… Guardando alla classifica, bisogna essere come sempre nei primi due posti per passare al secondo turno di qualifiche MotoGP ed è una lotta serrata per assicurarseli. Se li prendono due ragazzi italiani: prima Enea Bastianini, poi arriva Marco Bezzecchi proprio allo scadere, a danno di KTM.

Q2: record MotoGP polverizzato

Aleix Espargaro è regolarmente in azione da subito in questa sessione. Chiaramente è piuttosto dolorante dopo il pauroso botto nelle FP4, ma la bella notizia è che non ha riportato lesioni, solo contusioni alle caviglie. A livello di tempi, Quartararo vola presto al comando con Miller a ruota, letteralmente visto che sono divisi da un solo millesimo! Ma non è finita, sono tutti lanciatissimi e bisogna attendere i minuti finali per avere conferma della classifica. A sorpresa è proprio l’acciaccato Espargaro il primo a frantumare la barriera di 1:58! Ma non dura, vari altri gli passano davanti: su tutti il ducatista Johann Zarco, autore di una super pole da record! Prima fila MotoGP dominata dai marchi italiani: segue la Aprilia di Maverick Viñales, 3^ è la Ducati di Jack Miller.

I settori migliori

Foto: motogp.com