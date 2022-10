MotoGP Sepang, Quartararo all’attacco: “Non ho nulla da perdere”

Fabio Quartararo deve fare qualcosa di straordinario nel Gran Premio della Malesia per cambiare le sorti di un campionato che vede Francesco Bagnaia favorito per la conquista del titolo. Sono 14 i punti che li separano in classifica a due gare dalla fine e il francese è chiamato a compiere una rimonta non semplice.

Ha chiuso il venerdì di prove libere MotoGP a Sepang con il settimo tempo assoluto, ottenuto nella FP1 visto che nel pomeriggio le condizioni della pista sono cambiate a causa della pioggia e nessuno è riuscito a migliorare. Quella di sabato sarà una giornata cruciale nella quale mettersi a posto sia in termini di passo gara sia sul giro secco. Il pilota Yamaha non può sbagliare.

MotoGP, Quartararo molto motivato in Malesia

Quartararo al termine della FP2 si è detto abbastanza contento di come è andata la giornata nel complesso: “Sull’asciutto il feeling era positivo, il passo era buono. Sono contento delle prestazioni che ho avuto in FP1. Nel pomeriggio il primo run è stato complicato, avevo un feeling strano. Il secondo è andato molto meglio. Nel finale non ho montato le gomme slick perché mancava troppo poco tempo e allora ho proseguito con le rain“.

Il campione in carica della MotoGP sa che domani sarà un giorno particolarmente importante, visto che deve sistemarsi al meglio in vista della gara. Nelle Qualifiche sarà fondamentale conquistare la prima fila: “Quella di domani potrebbe essere la qualifica più importante dell’anno, però io sto dando tutto dal Qatar per conquistare il migliore piazzamento possibile in griglia“.

Il pilota della Yamaha, reduce da due zeri consecutivi tra Buriram e Phillip Island, darà il massimo a Sepang per ottenere un buon risultato: “Il mio approccio non cambia. Non ho nulla da perdere, lo pensavo anche in Thailandia e in Australia. Mi spingerò al limite. Devo solo divertirmi, togliendomi dalla testa determinati pensieri. Oggi ce l’ho fatta“.

Foto: Instagram @yamahamotogp