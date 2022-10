Moto2, Marc VDS ferma Lowes: “Contro la mia volontà, ma per il mio bene”

Il GP in Malesia va avanti senza Sam Lowes. Il team Marc VDS ha valutato la situazione fisica del suo pilota, decidendo infine di ritirarlo dal GP alla fine della prima giornata di libere a Sepang. Un venerdì condizionato da un forte acquazzone arrivato nel corso delle prove libere 2, con Lowes che non era riuscito ad evitare una scivolata prima di rientrare al box. Considerando la situazione della spalla sinistra non ancora perfetta, la squadra di Van de Straten ha così maturato la decisione di fermare il pilota britannico, per evitare altre complicazioni e permettergli di lavorare sul suo recupero.

“Mi dispiace molto dover scendere dalla moto” ha dichiarato Sam Lowes in seguito. “Ho lavorato duramente per recuperare. Sto dando il massimo possibile, ma la mia condizione non è ottimale. È contro la mia volontà, ma per il mio bene. Io punto sempre a dare tutto in pista, ma la squadra ha deciso che era meglio ritirarsi dal GP in Malesia per il mio benessere fisico ed il mio recupero a lungo termine.” Ricordiamo, un infortunio alla spalla che Lowes si trascina da Silverstone, un problema importante per un pilota. Marc VDS ora continua con il solo Tony Arbolino, che ha chiuso con un ottimo 3° tempo di giornata.

Foto: Valter Magatti