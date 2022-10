MotoGP, Aleix Espargarò dopo le critiche: “Aprilia mi ama”

Il GP della Malesia si rivela molto complicato per Aleix Espargaró, con una caduta e un guasto sull’Aprilia nella prima sessione di prove libere MotoGP. Ventesimo crono e nessuna possibilità di migliorarsi al pomeriggio a causa della pioggia che ha rallentato il ritmo nelle FP2. “Con entrambe le moto abbiamo avuto problemi. Con la prima avevo un problema alla frizione e sono dovuto rientrare nei box. Appena sono ritornato in pista ho avuto di nuovo lo stesso problema e sono caduto per colpa della frizione. Con la seconda moto abbiamo avuto un problema al motore che mi ha dato l’allarme e mi sono dovuto fermare Ho fatto solo un giro e poi è arrivata la pioggia”.

Le critiche di Aleix Espargarò

Il Capitano de Aprilia sa che è stata “una giornata da dimenticare e domani sarà il momento di rischiare ancora e provare a entrare nella top ten… Un inizio difficile per il weekend più importante della stagione“. Terzo in classifica piloti con un gap di 27 punti da Pecco Bagnaia. Dopo l’errore ai box di Motegi per Aleix Espargarò è iniziata una fase discendente che lo sta allontanando dal sogno mondiale. Dopo il GP d’Australia ha criticato l’Aprilia per aver commesso troppi errori, ma fa umilmente dietrofront. “Ho criticato la squadra e le prestazioni nelle ultime gare, forse sono stato troppo critico con i giornalisti“, ha aggiunto il 33enne di Granollers. “Credo nella squadra e credo che se ci comportiamo come abbiamo fatto all’inizio della stagione, possiamo lottare per il titolo il prossimo anno. Spero che impariamo da questo“.

Arrivederci titolo MotoGP

Le speranze di aggiudicarsi il titolo MotoGP si affievoliscono sessione dopo sessione, il calo subito nella seconda parte di campionato andrà analizzato nelle opportune sedi. “La moto è la stessa dei test in Malesia, ma non si può migliorare molto in una stagione. Ma a febbraio sono riuscito a sorpassare alcuni avversari sul rettilineo, eravamo molto veloci, ora non è più possibile“. Ducati ha fatto uno step troppo grande per gli avversari dopo la pausa estiva, inevitabile il malumore di Aleix Espargarò che ha accarezzato il sogno mondiale per alcuni mesi. “Penso che Aprilia mi ami perché sono molto onesto… Se sono critico nei loro confronti, lo faccio per motivarli perché so che c’è ancora qualcosa da fare. Nelle ultime gare non eravamo allo stesso livello“.