MotoGP, sconfiggere Ducati e Bagnaia sarà più difficile: Agostini spiega perché

Siamo finalmente arrivati nella settimana che culminerà con il Gran Premio del Qatar, il primo del campionato MotoGP 2024. C’è grande curiosità di vedere quali saranno i valori in pista a Lusail, dove l’ultimo test ha confermato che Ducati è il riferimento La nuova Desmosedici GP24 è un passo avanti rispetto alla GP23 e Pecco Bagnaia ha avuto da subito un ottimo feeling con essa. Parte come favorito del weekend non solo in quanto campione in carica, ma anche in virtù di quanto fatto vedere nei test invernali.

Sarà una lotta tutta Ducati per le tre posizioni del podio? Possibile, ma non scontato. Aprilia è stata forte nell’ultimo test e KTM non ha mostrato tutto il suo potenziale. Difficilmente saranno della partita Yamaha e Honda. A proposito di piloti ducatisti, chiaramente c’è interesse di avere cosa riuscirà a fare Marc Marquez al debutto con la Desmosedici GP23 del team Gresini.

MotoGP, il parere di Giacomo Agostini

Giacomo Agostini seguirà con grande attenzione la nuova stagione MotoGP, nella quale prevede una supremazia Ducati e grandi difficoltà per le rivali: “Le variabili in gioco sono molte – ha detto al Corriere della Sera – peccato che siano quasi tutte in sella a una Ducati. Lo step fatto con il nuovo modello è di gran lunga superiore a quello fatto con il modello dell’anno scorso. Uno step enorme, sarà più difficile lottare per il podio, per la vittoria e di conseguenza per il titolo“.

Il quindici volte campione del mondo ritiene che per le case concorrenti sarà difficile battagliare sia nei gran premi sia nella corsa iridata. A Borgo Panigale hanno alzato l’asticella ancora una volta e tenere il passo non sarà semplice per Aprilia, KTM, Yamaha e Honda. Sul pilota favorito per vincere il titolo, Ago non ha dubbi: “In pole position metto Bagnaia, è due volte campione del mondo e poi sta lavorando bene. Poi Martin subito dietro. Quindi Bastianini, talento vero che saprà riscattarsi. Continuerei con Di Giannantonio e Bezzecchi“.

Elogi a Pecco Bagnaia

A proposito di Bagnaia, la leggenda del Motomondiale lo vede ancora più più forte che in passato, in virtù dei titoli vinti e non solo, dunque per i suoi avversari sarà più complicato sconfiggerlo: “Ha tutto per confermarsi. È più bravo, concreto, serio e professionale. Ha maturato esperienza e solidità, probabilmente è nel momento migliore della sua carriera e lo ha dimostrato nei test. Ha lavorato sodo per giorni sulla moto e solo all’ultimo ha dato la zampata per mettere in riga tutti. Bravissimo. In questo mi somiglia molto. Anche io andavo in pista per provare a fondo, capire e studiare, me stresso e la moto. Se pensi solo al tempo, perdi in tutti quegli aspetti che sono fondamentali per conquistare vittorie e titoli“.

Agostini vede una somiglianza importante tra lui e Pecco, che non si concentra mai troppo sul time attack nei test e cerca sempre di lavorare soprattutto in ottica gara. Tra Sepang e Lusail ha fatto vedere di essere a posto su ogni fronte, anche se è al momento di fare sul serio che dovrà confermarsi. Il Gran Premio del Qatar è in arrivo e sicuramente proverà a ribadire la sua leadership, comunque consapevole che la stagione è lunga e che non serve prendere rischi evitabili. Quanto successo negli scorsi campionati, con troppe cadute, è stato certamente di lezione.

