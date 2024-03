Anthony West vince il titolo nazionale Superbike Nuova Zelanda

Nuova Zelanda: terra di sogni, di grandi suggestioni raccontate da celebri autori come Sergio Bambaren. Terra di “onde perfette” sui cui “surfare” e tornare in alto. Ed Anthony West proprio nell’isola dei maori è tornato a volare. Ha vinto il NZSBK, il Campionato Superbike Neozelandese all’autodromo Hampton Downs Motorsport Park. Il pilota australiano, dopo aver scontato una lunga squalifica per doping, è ritornato a gareggiare partecipando al campionato australiano, ad alcune gare del Mondiale Endurance e quindi al NZSBK 2023 – 2024.

La stagione agonistica a quelle latitudini si svolge a cavallo di due anni solari. Anthony West aveva saltato un appuntamento perché concomitante con il campionato australiano ma poi ha dimostrato di essere ancora il pilota che ha calcato per oltre vent’anni la scena internazionale. L’idolo locale Mitch Rees, campione in carica, gli ha dato filo da torcere. Anthony West però, a quasi 43 anni, ha ancora la voglia, la carica e l’entusiasmo di un ragazzino.

“È fantastico essere il campione del Campionato Superbike Nuova Zelanda – scrive su Facebook – Mitch Rees non mi ha permesso di avere vita facile. Ci sono state 16 gare in 5 fine settimana e ci siamo giocati il titolo all’ultima gara. Siamo andati entrambi sotto il record della pista negli ultimi 4 circuiti su cui abbiamo corso. Abbiamo spinto forte e con gare molto ravvicinate. Mi sono goduto ogni momento delle mie gare in Nuova Zelanda. Le persone sono state molto accoglienti rendendo molto piacevole correre lì. Il mio team australiano ha fatto un lavoro straordinario. Vorrei ringraziare tutti coloro che fanno parte del team Addicted To Track: dalle persone che ci danno da mangiare e si prendono cura di noi, ai ragazzi e alle ragazze che lavorano sulle moto. Hanno fatto tutti un lavoro fantastico aiutandomi a vincere questo titolo”.

Foto @madlovemedia tramite social