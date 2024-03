Supersport CIV: la doppia sfida di Agostino Santoro con MRT Corse

Il ritorno di Agostino Santoro dopo un 2023 segnato da un importante infortunio alla schiena. MRT Corse ha ufficializzato l’accordo per la nuova stagione dopo una due giorni a Vallelunga che ha davvero soddisfatto le due parti. L’esperto campano classe 1996 si è ora rimesso da una frattura di una vertebra accusata nel round Superbike al Mugello dello scorso maggio, conseguenza di una scivolata all’apparenza innocua che invece si è rivelata ben più seria, tanto da portare alla fine prematura della sua stagione. Santoro quest’anno ripartirà dalla Supersport 600 tricolore, una sfida nuova ed interessante in una categoria che, una volta di più, si preannuncia particolarmente combattuta.

Santoro per il riscatto

“Sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni” è il primo commento di Agostino Santoro, determinato a riprendersi il suo posto ma anche ben conscio della doppia sfida che lo attende. “Rientro da un infortunio che mi ha tenuto lontano dalle piste per molto tempo, e cambio team, moto e categoria. È una sfida difficile, ma senza dubbio stimolante.” Non meno soddisfazione da parte del team manager Alessandro Antonini: “Sicuramente avere un pilota dell’esperienza di Agostino Santoro è un valore aggiunto ad una squadra giovane come la nostra ma già molto esperta. Speriamo di far bene, divertirci e… perché no? Ottenere qualche buon risultato.” Il prossimo appuntamento in pista insieme sarà nei giorni 18-20 marzo per i test ufficiali di Misano, l’ultima occasione prima del via ufficiale della nuova stagione di gare.

Foto: MRT Corse