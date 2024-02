MotoGP, Bagnaia e Ducati da paura: si avvicina anche il rinnovo

Un fantastico Francesco Bagnaia nell’ultima giornata di test MotoGP al Lusail International Circuit. Suo il miglior tempo, che è anche il nuovo record della pista. Inoltre, pure il suo passo gara è stato ottimo. Il campione in carica ha concluso alla grande la pre-season, confermando che la nuova Desmosedici GP24 appare proprio un progetto riuscito. A ulteriore conferma di ciò c’è il secondo posto di Enea Bastianini, distante solo 120 millesimi dal compagno di squadra. Presto per esaltarsi, contano le gare, però nel box rosso probabilmente sono quelli che sorridono di più dopo questo inverno.

MotoGP, test Qatar: la soddisfazione di Bagnaia

Pecco al termine della giornata ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP e si è mostrato molto sorridente, anche se non vuole montarsi la testa per le buone performance di oggi: “Ho fatto il tempo record, però come in Malesia si tratta di test. La condizione era buona per poterlo fare, il grip era incredibile e siamo riusciti a sfruttarlo bene. È stata un’altra giornata positiva, come quella di ieri, e penso che alla fine il pacchetto l’abbiamo definito sotto tutti i punti di vista. Siamo pronti per cominciare”.

Si aspettava di fare quel crono? Questa la risposta del pilota Ducati: “Avevo fatto 52.1 con la gomma posteriore con più di 20 giri, quindi pensavo di poter scendere sicuramente sul 51 basso. Però fare 50.9 è stato bello, la gomma soft ha fatto la differenza in quel momento“.

Pecco e Ducati vicino alla firma

Il tre volte campione del mondo è molto soddisfatto della sua situazione dal punto di vista tecnico e della performance: “La GP24 è nata bene da subito, già a Valencia, poi in Malesia riusciti a fare dei grandi passi in avanti e poi qui abbiamo finito il lavoro. Penso che tutti i piloti con la GP24 siano veloci e competitivi. Secondo me, qui l’Aprilia è andata forte, anche di ritmo. La KTM è sempre difficile da capire. La Yamaha è migliorata tanto in velocità massima, ma come alla Honda le manca velocità in uscita di curva perché sembra che non trazionino. Quello che importa a me è che la nostra moto funzioni e che abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare pronti alla prima gara“.

Infine, una battuta sul rinnovo del contratto con Ducati, la firma potrebbe arrivare anche prima del Gran Premio del Qatar (8-10 marzo): “Siamo a buon punto sicuramente, adesso vedremo. Entrambi vogliamo continuare insieme, quindi penso che succederà“.

Foto: Ducati Corse